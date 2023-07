Ile można zaoszczędzić rocznie wykupując 5 numerów u jednego operatora

Niejako podsunął mi ten pomysł na zestawienie operator Premium Mobile, który dziś przesłał nam informacje o rabatach dla większej liczby numerów, dzięki którym można zaoszczędzić nawet 240 zł rocznie na tym samym pakiecie.

5 numerów w Premium Mobile

Zacznijmy więc to zestawienie od Premium Mobile, u którego to rabat za dodatkowe numery na jednym koncie wynosi 5 zł miesięcznie. Według tego, przy wykupieniu:

2 numerów zapłacimy o 5 zł mniej każdego miesiąca - 60 zł mniej rocznie

3 numerów o 10 zł mniej każdego miesiąca - 120 zł mniej rocznie

4 numerów o 15 zł mniej każdego miesiąca - 180 zł mnie rocznie

5 numerów o 20 zł mniej każdego miesiąca - 240 zł mniej rocznie

Sprawdzimy tę opcję przy maksymalnym pułapie pięciu numerów przy najtańszym pakiecie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi oraz nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS - Freedom2 z limitem transferu danych 30 GB za 24,70 zł miesięcznie



I tak, za główny numer płacimy pełną kwotę - 24,70 zł, a za cztery pozostałe numery po 19,70 zł. Miesięcznie zapłacimy więc 103,50 zł za wszystkie, a więc po 20,70 zł za numer.

5 numerów w Lajt Mobile

Inny operator wirtualny z abonamentem z miesięcznym okresem wypowiedzenia - Lajt Mobile, ma akurat promocję na najtańszy pakiet z 10 GB transferu danych, ale skorzysta z niej tylko główny numer i tylko przez 3 miesiące. Pominiemy więc to w wyliczeniach - łącznie to jest 30 zł i później główny numer płaci 19,99 zł miesięcznie.



Kolejne cztery numery płacą od razu po 16,99 zł miesięcznie, łącznie więc wychodzi to 87,95 zł miesięcznie - 17,59 zł za numer. Czyli roczna oszczędność wynosi tu 180 zł, a z uwzględnieniem promocji na głównym numerze 210 zł rocznie, mniej niż w Premium Mobile, ale z trzy razy mniejszym transferem danych.

5 numerów w Plush

Nieco inaczej wygląda to w Plush - w abonamencie z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Otóż w najtańszym nielimitowanym pakiecie za 25 zł z limitem 15 GB transferu danych (20 GB po dwóch latach stażu) przy zakupie pięciu numerów, zapłacimy o 5 zł mniej, ale za każdy numer.



Oznacza to, że łącznie za pięć numerów zapłacimy 100 zł, czyli po 20 zł na numerze, a roczna oszczędność zamknie się w kwocie 300 zł, ale ponownie mamy tu nieco mniejszy transfer danych na każdym numerze - 15 GB, po dwóch latach 20 GB.

Wszystkie powyższe oferty korzystają z nadajników Plusa i uwzględniając koszt miesięczny za pięć numerów na jednym koncie, najkorzystniejsza wydaje się oferta Lajt Mobile, a jeśli chodzi o zawartość Premium Mobile.

Co u pozostałych operatorów w zasięgu Orange, Play i T-Mobile?

5 numerów w nju mobile

W nju mobile można wziąć maksymalnie trzy numery z atrakcyjnym rabatem, ale spróbujmy.



W nju mobile najtańszy abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia kosztuje 29 zł i oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości mamy tu 20 GB na start, ale trzeba pamiętać, iż to jest transfer do podziału na wszystkie numery na koncie. Na szczęście po pół roku rośnie to do 40 GB, po roku do 50 GB, a po dwóch latach do 60 GB - czyli przy trzech numerach na koncie będzie to po 20 GB na numer.

Niestety musimy tu wziąć dwa numery główne, a więc zapłacimy za nie 58 zł miesięcznie. Trzy dodatkowe numery kosztować będą łącznie 38 zł, razem 96 zł miesięcznie, czyli 19,20 zł za numer. Oszczędność roczna wyniesie tu aż 588,00 zł. Jednak, jak wspominałem dzielimy się transferem danych - jeden główny numer z dwoma dodatkowymi, a drugi z jednym numerem dodatkowym.



Z kolei w zasięgu Play, mamy ciekawą ofertę na więcej numerów w Virgin Mobile, ale tylko w ofercie na abonament z dwuletnim zobowiązaniem. Podobnie w zasięgu T-Mobile nie znajdziemy oferty rodzinnej na abonament z miesięcznym okresem zobowiązania. Niemniej mają tak tanie oferty: Virgin Mobile bez zobowiązania i subskrypcja w Heyah (obie oferty z limitem 20 GB transferu danych), że przy pięciu numerach branych z osobna, nie zapłacicie więcej niż 100 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.