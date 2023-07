Virgin Mobile chce być jak nju i Plush - darmowe GB dla lojalnych klientów

Wprawdzie, to nie pierwsze wdrożenie Virgin Mobile w temacie obdarowywania darmowymi gigabajtami klientów w ofercie na kartę. W 2019 roku pojawiło się takowe w pakiecie #GIGADAJE, ale nie było ono zbytnio promowane. Od wczoraj jednak, już oficjalnie na stronie głównej operatora możemy przeczytać o nowej odsłonie tej oferty, niestety tylko w droższym pakiecie.

Darmowy transfer danych w ofercie Nju mobile

Darmowe gigabajty za staż dla lojalnych klientów, którzy nieprzerwanie korzystają z danej oferty, pojawiły się po raz pierwszy niemal dokładnie 8 lat temu w abonamencie nju mobile, z czasem w ofercie na kartę.

Opcja ta pozwalała w niezmienionej cenie za wybrany abonament, po pół roku korzystania i opłacania go podwoić dostępny limit transferu danych, po roku limit ten zwiększał się o 2,5 raza, a po dwóch latach aż o 3 razy.

Trudno w to uwierzyć, ale ta opcja dostępna jest do dziś w takiej samej postaci, w sensie przy takim samym mnożniku, bo wyjściowe limity przez 8 lat znacznie wzrosły i do dzisiaj nikt jej nie przebił.



Aktualnie, w trzech pakietach abonamentu komórkowego i subskrypcji, za 39 zł, 29 zł i 19 zł miesięcznie można uzbierać przez dwa lata stażu 120 GB, 60 GB lub 9 GB transferu danych. Dodatkowo w ofercie na internet mobilny i w ofercie na kartę znajdziemy podobne pakiety za 29 zł, gdzie po dwóch latach dostajemy odpowiednio 60 GB i 30 GB.

Darmowy transfer danych w ofercie Plush

Jakiś czas po nju mobile podobne bonusy pojawiły się w ofercie Plush. Tu jednak opcja ta wielokrotnie ulegała zmianom, ostatecznie dziś dostępna jest tylko w jednym pakiecie abonamentu komórkowego z miesięcznym okresem wypowiedzenia za 25 zł oraz w abonamencie na internet mobilny za 30 zł.



W tym przypadku z wyjściowych 15 GB w ofercie głosowej po dwóch latach robi się 20 GB, a w ofercie na internet mobilny z 60 GB - 120 GB, ale już po roku.

Darmowy transfer danych w ofercie Virgin Mobile

Jak na tym tle wypada nowa oferta na kartę Virgin Mobile? Darmowe gigabajty przyznawane są tu za staż w pakiecie #GIGAMAKS - nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz 30 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie.



Nie ma tu jednak żadnego mnożnika, jak w przypadku nju mobile, podobne są tylko zakresy czasowe przyznawanego bonusu - po pół roku stażu klienci w miejsce 30 GB dostają 35 GB, po roku 40 GB, a po dwóch latach 45 GB.



Tak więc, to gorsza oferta stażowa niż w nju mobile abonament, ale lepsza niż w nju mobile na kartę czy w Plush abonament.

abonament nju mobile za 29 zł - 20 GB na start, po dwóch latach 60 GB

oferta na kartę Virgin Mobile za 30 zł - 30 GB na start, po dwóch latach 45 GB

oferta na kartę nju mobile za 29 zł - 20 GB na start, po dwóch latach 30 GB

abonament Plush za 25 zł - 15 GB na start, po dwóch latach 20 GB.

Skąd taki pomysł w wykonaniu Virgin Mobile? Nie ulega wątpliwości, że wzorowali się w tym na nju mobile, a doświadczenie tej submarki Orange pokazało (mają już ponad milion klientów), że to najlepszy sposób na zatrzymanie klientów w ofertach z miesięcznym zobowiązaniem czy w ofertach na kartę - zwyczajnie ciężko im zrezygnować z tego bonusu, który już uzbierali, a który to dopisywany jest im sukcesywnie do konta przez dwa lata.

Niestety, w związku z nową odsłoną promocji „Masz za staż” w Virgin Mobile - poprzednią, o której wspominałem we wstępie, operator wycofuje. To oznacza, że nie skorzystacie już z niej w tańszym pakiecie #GIGADAJE za 25 zł miesięcznie - mowa o nowych klientach, szczegóły w komunikacie (pdf).

