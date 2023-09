Długo oczekiwana nowość w nju mobile już dostępna!

Subskrypcja w nju mobile pojawiła się pod koniec 2022 roku, na start był to tylko jeden pakiet za 29 zł, ale od dziś możecie w niej zamówić już trzy numery. W jakich cenach? Czy to bardziej opłacalne niż abonament? Sprawdźmy i porównajmy.

Na początek wyjaśnijmy jak działa abonament komórkowy w nju mobile dla więcej niż jednego numeru, bo to będzie istotne do naszego dzisiejszego porównania.

Otóż w nju mobile abonament, w przypadku dobrania do niego drugiego numeru, za ten drugi dopłacamy 9 zł miesięcznie. Z kolei przy trzecim numerze płacimy za niego 19 zł. Wszystkie numery na koncie korzystają z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS, ale transfer danych jest do podziału. Na początku przygody z nju mobile ma to znaczenie, bo transfer ten jest relatywnie niski, rośnie dopiero wraz ze stażem.

Abonament komórkowy vs nowa subskrypcja w nju mobile

Porównanie przy jednym numerze na koncie

Jeśli wykupujemy jeden numer, w zasadzie nie ma tu różnicy - za subskrypcję i abonament komórkowy płacimy tyle samo - 29 zł miesięcznie. Na start dostajemy 20 GB transferu danych, po pół roku rośnie on do 40 GB, po roku do 50 GB, a po dwóch latach do 60 GB w miesiącu.



Różnica oczywiście jest w umowie - przy subskrypcji jej nie ma, w abonamencie musimy ją podpisać i obowiązuje nas miesięczny okres wypowiedzenia, czego w subskrypcji nie uświadczymy.

Porównanie przy dwóch numerach na koncie

Inaczej zaczyna się robić przy dwóch numerach na koncie, gdyż w subskrypcji nju mobile zdecydowało się na przyznawanie transferu danych z osobna dla każdego numeru oraz obniża cenę skubskrypcji o 10 zł. Co to oznacza? Spójrzmy.



W nju abonament cena za główny numer pozostaje bez zmian, a za drugi płacimy 9 zł, co w sumie daje nam 38 zł miesięcznie - 19 zł za numer. Z kolei w subskrypcji uśredniony koszt wyniesie nas tyle samo, z uwagi na obniżenie ceny za każdy numer o 10 zł.

Ponadto, przy transferze danych - w abonamencie na start mamy 20 GB do podziału, ale już w subskrypcji te 20 GB jest dla każdego numeru. To może świadczyć, że nju mobile docelowo chce przejść na subskrypcje - stąd korzystniejsze rozliczenia w nowej ofercie dla tej formy. Oczywiście w subskrypcji wraz ze stażem będziemy mieli również dwa razy więcej transferu danych.

Porównanie przy trzech numerach na koncie

Podobne różnice widać przy trzech numerach na koncie. Nadal, zarówno w abonamencie, jak i subskrypcji za każdy numer średnio płacimy po 19 zł, ale każdy numer na start w subskrypcji ma 20 GB, a w abonamencie 30 GB do podziału na trzy numery.



Oznacza to, że w przypadku subskrypcji po dwóch latach stażu, każdy z numerów za 19 zł miesięcznie, będzie mógł korzystać z 60 GB transferu danych, w abonamencie po dwóch latach będzie to 90 GB do podziału, czyli 30 GB na numer.



Rozpatrując więc sam transfer danych, w subskrypcji dla trzech numerów za 19 zł na numer, będziecie mieli po dwóch latach tyle transferu, co w abonamencie komórkowym za 22 zł za numer.

Wraz z nową subskrypcją w nju mobile w tej postaci podejrzewam, że abonament komórkowy z czasem będzie wygaszany. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim stopniu nowe rozliczenia zachęcą "abonamenciarzy" do przeniesienia swoich numerów do subskrypcji, no ale argumenty ku temu nju mobile daje solidne.