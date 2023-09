Orange po naszej interwencji naprawił ofertę - teraz nie zapłacicie więcej

Dotychczasowy pakiet w subskrypcji nju mobile za 29 zł dla jednego numeru nie zmienił się w nowej ofercie. Nadal kosztuje 29 zł miesięcznie i jest tożsamy z ofertą na abonament.



Sytuacja zmienia się, gdy chcemy dobrać do konta kolejne numery i na stronie porównawczej nju mobile - subskrypcja vs abonament, widzimy już, że w subskrypcji wchodzi zniżka dla obu numerów, dzięki której to zapłacimy o 10 zł mniej za każdy numer.



Podobnie to wygląda w przypadku trzech numerów. W obu opcjach - dla dwóch i trzech numerów, zarówno w subskrypcji, jak i w abonamencie, za każdy z nich płacimy po 19 zł miesięcznie.



Różnice robią się w przypadku transferu danych, w subskrypcji przyporządkowany jest dla każdego z numeru z osobna, w abonamencie jest dzielony na wszystkie numery. W rezultacie subskrypcja wypada dużo bardziej korzystnie i może skłaniać abonentów, którzy mają dokupione numery za 9 zł i 19 zł do przejścia na subskrypcję.



I teraz tak, na stronie porównawczej - https://www.njumobile.pl/oferta/abonament-mono, Orange nie wspomina nigdzie - nawet drobnym drukiem, iż ta zniżka 10 zł dla każdego numeru obowiązuje tylko przez 12 miesięcy, a później wraca do poziomu 29 zł miesięcznie. Nie zająknął się nawet o tym na swoim blogu - https://biuroprasowe.orange.pl/blog/19-zl-na-osobe-w-parze-i-trio-w-nju-mobile/.



Nie ma tej informacji na stronie, nie ma w szczegółach subskrypcji, co więcej nie ma też regulaminu do subskrypcji na tej samej stronie - są tylko do abonamentu.



Znalazłem tę informację dość głęboko schowaną w jednym z plików, gdzie są wszystkie dokumenty i to na innej stronie, niż ta porównawcza z abonamentem - https://nju.pl/regulaminy-cenniki.



Idąc dalej - osoby, które korzystały do tej pory z dwóch numerów w nju mobile abonament, w procesie przejścia z tymi dwoma numerami do subskrypcji, na żadnym etapie nie są informowani o tym, iż zniżka 10 zł obowiązuje tylko przez 12 miesięcy - sprawdzone przez nas od początku do końca, aż do momentu już faktycznego przeniesienia.



Zapytacie, w czym jest dokładnie problem? Subskrypcja nie wymaga umowy, można w każdej chwili zrezygnować. Otóż problem jest w gigabajtach za staż. Przy przeniesieniu dwóch numerów z abonamentu, jeśli byliśmy już w nim dwa lata, mieliśmy już uzbierane 60 GB. Wprawdzie po przejściu na subskrypcję ten zgromadzony transfer danych za staż jest zachowany, jednak gdy będziemy chcieli wrócić do abonamentu, bo na przykład poczuliśmy się wprowadzeni w błąd - nie jest to już możliwe. Również to sprawdziliśmy.



W tej sprawie zwróciliśmy się też bezpośrednio do rzecznika Orange - Wojciecha Jabczyńskiego, przedstawiając całą sytuację tak samo, jak Wam powyżej - oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy:

W regulaminie był błędny zapis, który poprawiliśmy. Nie mieliśmy intencji ukrywania jakichkolwiek informacji na temat nowej oferty. Przepraszamy za pomyłkę. Nigdy nie planowaliśmy aby to była oferta czasowa.



Rzeczywiście ze wspomnianego regulaminu, zniknął już zapis o 12 miesiącach obowiązywania zniżki. W kolejnej naszej wiadomości zasugerowalibyśmy więc, by Orange umożliwił klientom, którzy poczuli się wprowadzeni w błąd, a przenieśli swoje numery z abonamentu do subskrypcji wczoraj i dziś, aby mogli wrócić do abonamentu z zachowaniem stażu i przyznanych do tej pory gigabajtów w transferze danych. Otrzymaliśmy taką odpowiedź:

Wszyscy klienci, którzy wczoraj skorzystali z oferty subskrypcyjnej dla wielu numerów oraz wszyscy nowi, mają zapewnioną zniżkę 10 zł bezterminowo. Błędny zapis w regulaminie nie ma żadnego przełożenia technicznego na działanie rabatu. Zapis w regulaminie znalazł się omyłkowo. Dziś zauważyliśmy ten błąd i od razu dokument został podmieniony na docelowy i prawidłowy. Przepraszamy klientów za niedogodności.

Mamy nadzieję, że to już ostateczna wersja, i rzeczywiście rabat ten pozostanie w nowej subskrypcji, czyniąc ją teraz naprawdę atrakcyjniejszą niż abonament dla więcej niż jednego numeru.