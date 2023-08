Nielimitowane oferty na kartę za 25 zł miesięcznie - najlepszy pakiet

Oferty na kartę z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz pakietem danych za 25 zł miesięcznie, to był kiedyś standard w ofertach na kartę „wielkiej czwórki” - Orange, Play, Plus i T-Mobile. Dziś postanowiłem przejrzeć ich oferty, okazuje się, że można takowe jeszcze wyszperać, jak nie w głównych markach, to są jeszcze w submarkach - niestety już nie u wszystkich.

Oferta na kartę w sieci Orange za 25 zł

Zaczynając alfabetycznie od Orange, nielimitowane pakiety za 25 zł zniknęły już całkowicie. Co więcej, nie są już dostępne w Orange Flex, nawet dla stałych klientów, którzy z nich korzystali - w marcu tego roku zostali przeniesieni do najtańszego obecnie pakietu za 30 zł miesięcznie (szczegóły w tym wpisie).

Więcej szczęścia mają starsi użytkownicy oferty na kartę Orange Free z pakietem - „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB za 25zł/mc”, którzy nie przeszli na nową ofertę z MMS-ami za 30 zł. Oni nadal mogą płacić 25 zł i korzystać ze świetnej opcji +1 GB za każdy kolejny miesiąc.

Co do nju mobile, najtańszy pakiet w ofercie na kartę kosztuje 29 zł miesięcznie.

Oferta na kartę w sieci Play za 25 zł

Play również pozbył się już nielimitowanych pakietów za 25 zł, wraz z nową ofertą na kartę (szczegóły w tym wpisie), najtańszym pakietem stał się Pakiet S za 30 zł miesięcznie z 10 GB transferu danych.



Pozostał natomiast takowy w submarce Play - Virgin Mobile na kartę #GIGADAJE. Niestety nie jest to pełny no limit na rozmowy i wiadomości, bo brakuje MMS-ów, ale jest więcej transferu danych niż w najtańszym pakiecie oferty na kartę w Play za 30 zł - 15 GB w miesiącu.

Oferta na kartę w sieci Plus za 25 zł

W Plus na kartę podobnie najtańszy nielimitowany pakiet kosztuje już 30 zł miesięcznie, ale w submarce Plush na kartę możemy aktywować pakiet, w którym za same doładowanie konta kwotą 25 zł, co miesiąc dostajemy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych.



Oferta na kartę w sieci T-Mobile za 25 zł

Jedyny z „wielkiej czwórki” T-Mobile, pozostawił jeszcze w swojej głównej ofercie na kartę pakiet XS za 25 zł. Zawiera on pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych.



Jednak dużo bardziej opłacalna jest subskrypcja w ich submarce Heyah (z oferty na kartę Heyah, pakiet za 25 zł zniknął w tym roku). Co więcej, to obecnie najtańszy pakiet z ofert wszystkich operatorów infrastrukturalnych, bo za 19,99 zł miesięcznie dostajemy pełen no limit na rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych.



Wychodząc poza oferty Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz ich oficjalne submarki, porównywalne z tą ofertą są trzy nielimitowane pakiety: Mobile Vikings na kartę z większym transferem danych 25 GB, ale droższy o 5 zł miesięcznie oraz a2mobile na kartę w tej samej cenie, ale z dwa razy mniejszym transferem - 10 GB lub za 5 zł drożej, większy transfer danych - 30 GB.



No jest jeszcze Fonia Premium+, ale to już nie oferta na kartę - teraz trzeba podpisać umowę na rok, by płacić za pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 40 GB transferu danych - 19,99 zł miesięcznie lub od razu za cały rok 129,99 zł.

