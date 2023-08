Nielimitowane oferty do zwykłego telefonu bez internetu

Bez wątpienia smartfony stanowią dziś większość z urządzeń, które nosimy na co dzień w naszych kieszeniach. Są jednak osoby, które nadal korzystają i kupują zwykłe telefony - do samych rozmów czy wiadomości, ale zmuszone są korzystać z ofert z internetem, których cena uzależniona jest teraz głównie od pakietu danych. Postanowiłem dziś wyłuskać dla nich takie oferty z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami bez internetu lub z minimalnym pakietem danych.

Przy samych rozmowach czy wiadomościach dobry zasięg poszczególnych operatorów infrastrukturalnych schodzi na dalszych plan, nie będzie więc podziału na Orange, Play, Plus czy T-Mobile - zestawienie posegregowałem alfabetycznie według nazw operatorów.

Oferty z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami

a2mobile

a2mobile to oferta na kartę, w której znajdziemy jeden nielimitowany pakiet na rozmowy i wiadomości do wszystkich. Kosztuje on 17,90 zł miesięcznie.



Fakt Mobile

Fakt Mobile to również oferta na kartę, w której domyślnie aktywowany jest pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami po przekroczeniu kwoty 15 zł. To jest maksymalna kwota, jaką wydamy na rozmowy i wiadomości, więc wychodzi to nieco taniej niż w a2mobile.



Lajt Mobile

W podobnej cenie skorzystamy z takiego pakietu w Lajt Mobile na kartę, kosztuje on 15,99 zł miesięcznie - mamy tu nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz niewielki pakiet danych 1 GB.



Mobile Vikings

Mobile Vikings na kartę to już wyższa kwota na pakiet z minimalnym pakietem danych - 0,5 GB. Kosztuje on 20 zł miesięcznie, a co ciekawe za 5 zł więcej wskakuje już 25 GB transferu danych. Więc ten najtańszy pakiet istnieje chyba tylko po to, by jak już to brać ten droższy, nawet jak nie potrzebujemy transferu danych - na zasadzie, a nuż się przyda.



Nju mobile

Nju mobile na kartę ma dość specyficzną ofertę dla osób nie potrzebujących dużych pakietów danych - wszystko dziennie za nie więcej niż 1,20 zł. To podobna oferta do tej w Fakt Mobile, z tym że jest to pakiet dzienny nie miesięczny. Przyda się więc osobom, które szukają ofert z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami, ale nie potrzebują jej na każdy dzień.



Patrząc jednak po cenach innych nielimitowanych w rozmowy i wiadomości pakietów, opłacalne to będzie tylko w przypadku, gdy takich dni jest nie więcej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Premium Mobile

Premium Mobile, to jedyna w tym zestawieniu oferta na abonament, ale bez długoterminowych zobowiązań - z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Skorzystacie tu z pakietu z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz limitem transferu danych na poziomie 3 GB za 16,70 zł.



tuBiedronka - 100 minut i 100 SMS-ów: 5 zł miesięcznie, 200 minut i 200 SMS-ów: 10 zł miesięcznie,

Lycamobile - 100 minut i 100 SMS-ów: 10 zł miesięcznie,

Virgin Mobile - 300 minut, 300 SMS-ów i 1 GB za 9 zł miesięcznie,

Fakt Mobile - 50 minut, 50 SMS-ów i 250 MB: 3 zł miesięcznie, 300 minut, 300 SMS-ów i 300 MB: 9 zł miesięcznie.

Jak widać niewiele już takich ofert pozostało dla posiadaczy zwykłych telefonów. Oczywiście mogą oni też skorzystać z ofert, w których zaszyte są paczki minut czy wiadomości. Te dostępne są między innymi w ofertach na kartę:

Niemniej nie jest to tak wygodne jak nielimitowane pakiety, ale jak ktoś mało rozmawia czy wysyła wiadomości SMS w miesiącu, to jest to jakaś alternatywa - lepsza niż droższe pakiety z kilkudziesięcioma gigabajtami, z których się nie korzysta.

Stock Image from Depositphotos.