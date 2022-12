O kontrowersyjnym „ex jutuberze” pisaliśmy już wielokrotnie. Ostatni raz – właśnie z powodu usunięcia go z tej platformy. Jego kanał został zbanowany a platforma potwierdziła, że jest to dożywotnia blokada.

Górski oprócz udzielania się w mediach społecznościowych ma również markę CBD, którą prowadzi z Rafałem Górniakiem „Takefun”. Firma CBDexe zajmuje się sprzedażą produktów konopnych, w ofercie ma olejki, susz i herbaty.

Źródło: TheNitroZyniak

Jednak wg. branżowego portalu weednews.pl ich firma oszukuje klientów. Przede wszystkim chodzi o brak możliwości uzyskania przez kupujących certyfikatów potwierdzających, że produkty opisane jako „full spectrum” faktycznie zawierają np. pełne spektrum kannabinoidów.

Poszczególne produkty (olejki 10, 15, 20, 30 proc.) są wytwarzane z tej samej bazy np. 10 proc. do której dodaje się izolat CBD, aby uzyskać produkty o większych stężeniach. Taki produkt w żadnym wypadku nie jest FULL SPECTRUM – czytamy na stronie.

Portal wysłał pytania dotyczące jakości certyfikatów ale nie uzyskał na nie szczegółowej odpowiedzi. CBD odpisało jedynie, że wszystkie wymagane prawem informacje o produktach są dostępne na stronie.

Portal wytyka również CBD szereg przekłamań.

Właściciele CBDexe okłamują swoich klientów informując ich np. o tym, że CBD ma działanie przeciwbólowe, co jest nieprawdą. Takie działanie wykazuje THC. Według CBDexe, kannabidiol ma pomagać w zasypianiu. To również mit, CBD nie pomaga zasypiać. W przypadku snu CBD poprawia jego jakość, ale nie ułatwia zasypiania. To samo dotyczy CBG, które firma także poleca nasennie. Tylko, że CBG działa dość pobudzająco i raczej ciężko po nim szybko zasnąć. Na bezsenność pomaga THC.

Generalnie firma CBDexe przedstawia swoje produkty konopne jako remedium na wiele dolegliwości, na które wiadomo, że CBD nie działa.

Źródło: Instagram @thenitrozyniak

Do UOKiK wpłynęło już pismo dotyczące firmy Nitrozyniaka i Takefuna. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl – dotyczy ono wprowadzania w błąd konsumentów co do właściwości CBD/CBG. UOKiK jest właśnie w trakcie jego analizowania.

źródło 1,2