Nitrozyniak, jeden z najpopularniejszych polskich YouTuberów, dostał permanentnego bana na platformie należącej do Google.

Wieloletnia przygoda dobiegła końca

Nitrozyniak, a właściwie Sergiusz Górski, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie YouTube. Swoją działalność w internecie rozpoczął blisko dekadę temu i wypłynął dzięki „prankom” w postaci połączeń telefonicznych na przykład do różnych restauracji, hoteli czy na telefony zaufania. Później pojawił się nieco inny content, na przykład granie w popularne sieciowe gry wideo, takie jak League of Legends — wszystkie materiały Nitro miały jednak wspólne elementy: dużo wyzwisk, przekleństw oraz toksyczna atmosfera.

Jakiś czas temu Nitro dostał permanentnego bana na Twitchu, gdzie przez długi czas robił streamy i było to jedno z dwóch jego głównych źródeł dostarczania treści do internetu. Niedawno jego główny kanał na YouTube został zbanowany, a teraz platforma potwierdziła, że jest to dożywotnia blokada.

Nitrozyniak nie wróci już na YouTube

Sergiusz Górski, którego w ostatnim czasie możecie kojarzyć z nagrania wspólnego kawałka z dość ekscentrycznym raperem Sentino czy walkami na gali freak fight FAME MMA, otrzymał niedawno bana na swoim głównym koncie YouTube - jak twierdzi - na tydzień. W tym czasie publikował filmy na swoim drugim kanale i jak informuje za pośrednictwem Twittera, nie miał pojęcia, że w ten sposób łamie regulamin.

Jest to zatem oficjalny koniec Nitro, zarówno na Twitchu, jak i na YouTube. Co dalej? Na ten moment internetowy twórca nie ogłosił swoich planów na przyszłość.

