Niska cena i raty 0%. Jak kupować Pixela, to teraz

Czerwiec to fantastyczny czas dla osób, które chcą wymienić swojego smartfona na nowego Pixela. Niedawno pisaliśmy o świetnej promocji na flagowego Pixela 9 Pro XL, a teraz przyszła pora na ofertę dotyczącą jego mniejszego brata. Tym razem w świetnej cenie kupicie wszystkie warianty kolorystyczne i na dodatek skorzystacie z nieoprocentowanych rat.

Pixel 9 Pro w pełnej gamie kolorów i świetnej cenie – teraz także na raty 0%

Pod koniec wakacji ukaże się dziesiąta generacja smartfonów od Google, ale jeśli nie chcecie czekać, to już teraz możecie kupić obecnego flagowca w naprawdę dobrej cenie. Mowa dokładnie o modelu Pixel 9 Pro 5G w podstawowej konfiguracji 16/128 GB – w przeciwieństwie do ostatniej okazji dostępny jest nie jeden, a wszystkie warianty kolorystyczne, czyli Obsydian, Porcelanowy, Różowy Kwarc i Zielono-Szary. W Media Expert smartfon dostępny jest za 3499 zł, a dodatkowym motywatorem zakupowym jest opcja 30 rat 0%.

Dlaczego akurat Google Pixel 9 Pro? Bo to pod względem wydajności i możliwości foto/wideo (tylny 50 Mpx + 2×48 Mpx, przedni 42 Mpx) jeden z najlepszych smartfonów na rynku. Napędza go Google Tensor G4, który w połączeniu z 16 GB pamięci RAM oferuje bardzo dobrą kulturę pracy, a wisienką na torcie jest bateria 4700 mAh, wystarczająca na ponad jeden dzień intensywnej pracy.

Poza tym zakup Pixela to też gwarancja względnie długiego wsparcia aktualizacjami oraz dostęp do kultowych już funkcji AI od Google, które dziś są podstawą wielu urządzeń z Androidem.

Jeśli zaś zależy Wam na składaku, ale chcecie pozostać w ekosystemie Google, to odsyłam do tekstu Kamila, z którego dowiecie się więcej o nadchodzącym Google Pixel 10 Pro Fold.