Flagowy Google Pixel w fantastycznej promocji, ale trzeba się pospieszyć

Jeśli szukacie absolutnie topowego smartfona i chcecie trochę oszczędzić, to właśnie nadarzyła się idealna okazja. Media Expert przecenił najnowszego smartfona od Google w wersji z dużą pamięcią wewnętrzną, idealną pod mobilną fotografię. Jest jednak pewien haczyk – promocja trwa tylko przez ten weekend.

Reklama

Google Pixel 9 Pro XL w dużej promocji – ponad 600 zł taniej tylko do końca weekendu

Już za dwa miesiące debiut najnowszych flagowców od Google z serii Pixel 10, ale jeśli nie zależy Ci na zakupie premierowym, to możesz już teraz wyposażyć się w obecnie najmocniejszego smartfona ze stajni Google w obniżonej cenie. Media Expert w ramach weekendowej promocji obniżył cenę modelu Google Pixel 9 Pro XL 5G 16/512 GB (Zielonoszary) o nieco ponad 600 zł – z kodem WEEKEND zgarniecie go za 4399 zł.

Co oferuje Google Pixel 9 Pro XL? To przede wszystkim urządzenie dla entuzjastów mobilnej fotografii: aparat główny 50 Mpx, ultraszerokokątny 48 Mpx, teleobiektyw 48 Mpx i aparat przedni 42 Mpx. Smartfon jest napędzany przez procesor Google Tensor G4, który oferuje naprawdę bardzo dobrą wydajność w codziennej pracy. Na dokładkę ekran OLED LTPO o przekątnej 6,8 cala z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz, bateria 5060 mAh i bogaty wachlarz funkcji AI od Google. Wszystko to sprawia, że Google Pixel 9 Pro XL – pomimo premiery w ubiegłym roku – wciąż jest jednym z najlepszych smartfonów na rynku.

Materiał zawiera linki afiliacyjne