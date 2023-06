Nintendo Switch ma już 7 lat. Czy nadal warto inwestować w tak starą konsolę?

Nintendo Switch w 2023 – czy warto? Którą konsolę Nintendo Switch wybrać?

W dzisiejszych czasach branża gier wideo rozwija się w imponującym tempie, oferując graczom coraz to nowsze i bardziej zaawansowane konsole. Jednym z najpopularniejszych urządzeń na rynku jest Switch od japońskiego giganta Nintendo. Konsola wyróżnia się unikalną koncepcją łączącą urządzenie stacjonarne i przenośne. W tym roku Switch obchodził 7 urodziny i być może dlatego wiele osób nie wierzy, że nadal warto go kupić. Naszym zdaniem warto, a wręcz trzeba dać mu szansę! Switch jest jak najbardziej wart zakupu, mimo że mamy już 2023 rok. W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego konsola od Nintendo nadal dostarcza frajdy, a także podpowiemy, który model urządzenia warto wybrać.

Źródło: Depositphotos

To nie jest tak, że Nintendo od 7 lat odcina kupony od jednej konsoli. W ciągu ostatnich lat firma wypuściła na rynek inne konsole. Ale czy nowe? Możemy polemizować...

Nintendo Switch w 2023: Którą konsolę wybrać?

Najnowszym członkiem rodziny Nintendo Switch jest model OLED, który wprowadza szereg ulepszeń i nowych funkcji. Jednak przed dokonaniem wyboru odpowiedniego modelu, warto przyjrzeć się również wcześniejszym wersjom, takim jak klasyczny Switch oraz Nintendo Switch Lite. Każdy z tych modeli ma swoje unikalne cechy i oferuje różne doświadczenia dla graczy. W dalszej części tekstu przyjrzymy się wszystkim trzem modelom konsoli Nintendo Switch, analizując ich charakterystykę, funkcje i różnice. Przejdziemy przez wszystkie kluczowe aspekty, które powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie, aby pomóc Ci wybrać model, który najlepiej odpowiada Twoim preferencjom i potrzebom.

Zanim jednak rozpoczniemy porównanie poszczególnych urządzeń, zapraszamy do krótkiego przewodnika po świecie Nintendo Switch. Jeśli wcześniej nie miałeś(-aś) do czynienia z tą konsolą, warto poznać jej historię. Przed dokonaniem wyboru, trzeba przecież odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: "dlaczego w 2023 roku wciąż warto kupić Nintendo Switch?".

Historia i popularność Nintendo Switcha

W 2017 roku firma Nintendo zaskoczyła graczy na całym świecie wprowadzeniem innowacyjnej konsoli Nintendo Switch. To hybrydowe urządzenie pozwalało na grę zarówno w domu (podłączone do telewizora), jak i w podróży (jako przenośna konsola). Było to przełomowe rozwiązanie, które zrewolucjonizowało sposób, w jaki do tej pory doświadczaliśmy gier wideo.

Nintendo Switch szybko zdobył uznanie i popularność wśród graczy na całym świecie. Już od pierwszych dni po premierze, popyt na tę konsolę był ogromny. Dzięki charakterystycznemu podejściu do rozgrywki i atrakcyjnym tytułom Nintendo Switch stał się najszybciej sprzedającą się konsolą w historii firmy Nintendo.

Wprowadzenie Nintendo Switcha towarzyszyły premiery wielu istotnych gier, które przyczyniły się do sukcesu konsoli. W ciągu pierwszego roku w sprzedaży pojawiły się takie tytuły jak "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", "Super Mario Odyssey" czy "Splatoon 2".

Nintendo Switch od momentu swojego debiutu cieszył się ogromnym zainteresowaniem konsumentów. Według danych z ostatnich raportów, do tej pory sprzedano 125 milionów egzemplarzy konsoli na całym świecie. To imponujące osiągnięcie, które potwierdza nieprzerwaną popularność i sukces Switcha jako platformy do gier. Tak, nawet w 2023 roku!

Obecne wyzwania dla Nintendo Switcha

Konkurencja na rynku konsol do gier jest coraz większa. Sony i Microsoft już dawno zaprezentowały nam kolejne generacje swoich urządzeń (Xbox oraz PlayStation), które z oczywistych względów oferują bardziej zaawansowane funkcje oraz lepszą jakość grafiki. To stanowi wyzwanie dla Nintendo Switcha, który bazuje na znacznie starszej technologii i posiada ograniczenia w zakresie mocy obliczeniowej.

Pomimo swojej popularności, metryki nie da się oszukać — Nintendo Switch ma już 7 lat. W międzyczasie wydano wiele nowych gier, które wymogami przewyższają Switcha. Ograniczenia technologiczne Nintendo Switcha mogą sprawiać, że producenci topowych gier przestaną tworzyć porty na tę konsolę. Czy Switch przetrwałby tylko na swoich flagowych tytułach, które są tworzone tylko z myślą o fanach marki Nintendo? Nie raz słyszałem od użytkowników PS5 i Xboxa, że te tytuły nie są dla nich. Otwartość na klasyki dystrybuowane na pecetach i konkurencyjnych konsolach to dość ważna kwestia...

Wprowadzenie różnych wersji konsoli: Nintendo Switch Lite i Nintendo Switch OLED

W odpowiedzi na wyzwania związane z wiekiem i ograniczeniami technologicznymi Nintendo wprowadziło na rynek dwie nowe wersje konsoli: Nintendo Switch Lite i Nintendo Switch OLED. Nintendo Switch Lite to bardziej kompaktowa i przystępna cenowo wersja, skoncentrowana na graniu bez wykorzystywania telewizora. Natomiast Nintendo Switch OLED to ulepszona wersja podstawowej konsoli, oferująca lepszą jakość obrazu dzięki wykorzystaniu technologii OLED.

Wprowadzenie tych dwóch wersji konsoli to odpowiedź na potrzeby różnych grup graczy oraz próba sprostania wyzwaniom związanym z postępem technologicznym. Wariant Lite to na pewno strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o osoby, które chcą grać na Switchu wyłącznie w wariancie "handheld". Jeśli chodzi o wyzwania technologiczne... Tutaj można polemizować...

Nie zapominajmy o Nintendo Switch Online

W ciągu ostatnich lat dużą popularność zyskała usługa Nintendo Switch Online. Subskrypcja umożliwia graczom korzystanie z funkcji online, takich jak multiplayer, komunikacja głosowa i dostęp do wybranych tytułów klasycznych gier Nintendo. W 2023 roku Nintendo wprowadziło również dodatek do usługi, zwanym Expansion Pack, który oferuje abonentom dostęp do innych platform. To rozwiązanie z pewnością zwiększyło wartość usługi Nintendo Switch Online, ponieważ gracze mogą się dzieki niej cieszyć gierkami z takich konsol jak NES, SNES, Nintendo 64 lub Sega Genesis. To atrakcyjny bonus, zwłaszcza dla miłośników retro-gamingu.

Nintendo Switch VS. PS5 VS. Xbox Series X/S

Gdy oceniamy wartość konsoli Nintendo Switch w 2023 roku, nie możemy pominąć porównania z konkurencyjnymi konsolami domowymi, takimi jak PlayStation 5 (PS5) i Xbox Series X/S. Oba te systemy oferują zaawansowaną technologię i potężne możliwości graficzne, do których Switch (nawet w wersji OLED) nawet się nie zbliżył...

Można jednak postawić tezę, że Nintendo nie do końca konkuruje z Sony i Microsoftem. Swith ma swoją specyficzną grupę odbiorców. Konsola posiada unikalne cechy. Możliwość gry zarówno w trybie przenośnym, jak i na telewizorze sprawia, że mamy tu do czynienia z nieco innym podejściem do wirtualnej rozrywki. Ponadto, ekskluzywne tytuły Nintendo, takie jak The Legend of Zelda: Breath of the Wild i Super Mario Odyssey, stanowią wielką wartość dla fanów.

Czy warto kupić Nintendo Switch w 2023 roku?

Decyzja o zakupie Nintendo Switch w 2023 roku zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb gracza. Jeśli interesuje Cię mobilność i możliwość gry w podróży, Nintendo Switch nadal oferuje na tym polu unikalne doświadczenie. Dodatkowo, dostęp do usługi Nintendo Switch Online i Expansion Pack to rozwiązania, które na pewno przypadną do gustu fanom retro-gamingu oraz zabawie w kultowych światach Mario, Zeldy lub Pokemonów.

Jednak jeśli zależy Ci głównie na najnowszej technologii i najwyższej jakości grafice, to PS5 i Xbox Series X/S mogą być bardziej odpowiednim wyborem. Te konsole oferują znacznie mocniejsze podzespoły i są skierowane do bardziej wymagających graczy, którzy oczekują najnowszych wrażeń wizualnych i grania w tytuły spod znaku "AAA".

Warto więc rozważyć swoje preferencje i potrzeby przed podjęciem decyzji o zakupie Nintendo Switcha w 2023 roku. Dla niektórych osób nadal będzie to wspaniała opcja, szczególnie z uwagi na unikalny styl i ekskluzywne gry, które oferuje.

Nintendo Switch to konsola, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła

Który model Nintendo Switch wybrać w 2023 roku?

Nintendo oferuje trzy różne modele swojej konsoli: Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch Lite. Przed dokonaniem wyboru warto im się przyjrzeć.

Mobilność

Switche różnią się pod względem mobilności. Przyjrzyjmy się rozmiarowi i wadze każdego z nich, a także wygodzie przenoszenia i korzystania z nich w podróży:

Nintendo Switch : Oryginalny model Nintendo Switch ma średnie rozmiary i wagę, co sprawia, że jest wygodny podczas korzystania w podróży. Jego ekran ma przekątną 6,2 cala.

Nintendo Switch OLED : Posiada większy ekran OLED o przekątnej 7 cali.

Nintendo Switch Lite: Ten model jest najmniejszy i najlżejszy spośród trzech (ekran 5,5"). Został zaprojektowany głównie do grania w trybie przenośnym, co czyni go idealnym towarzyszem podróży.

Jakość obrazu

Kolejną istotną różnicą między tymi modelami jest jakość obrazu, którą oferują:

Nintendo Switch : Oryginalny model posiada ekran LCD o rozdzielczości 720p.

Nintendo Switch OLED : Wyposażony jest w ekran OLED, który zapewnia lepszą reprodukcję kolorów, większą kontrastowość i głębsze czernie w porównaniu do poprzedniej wersji.

Nintendo Switch Lite: Posiada ekran LCD o rozdzielczości 720p, który mimo mniejszych rozmiarów zapewnia wyraźny obraz.

Cena

Kwoty, jakie trzeba wydać na poszczególne wersji konsoli, prezentują się następująco (informacje zaczerpnięte z Ceneo):

Nintendo Switch : 1289 zł

Nintendo Switch OLED : 1499 zł

Nintendo Switch Lite: 914 zł

3 warianty Nintendo Switch: plusy i minusy

Na koniec zostawiliśmy sobie krótkie podsumowanie uwzględniające najważniejsze "za" i "przeciw":

Nintendo Switch:

PLUSY : taniej niż OLED, najlepszy stosunek funkcjonalności do ceny

MINUSY: przeciętny ekran

Nintendo Switch OLED:

PLUSY : świetna jakość obrazu, ulepszona i ładniejsza podstawka

MINUSY: najdroższa opcja

Nintendo Switch Lite:

PLUSY : ultramobilność, najlepsza cena

MINUSY: brak możliwości podłączenia do telewizora, nie zagrasz w takie gry jak Just Dance, Ring Fit Adventure

Czy warto zainwestować w Nintendo Switch w 2023 roku?

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb gracza. Nintendo Switch nadal cieszy się ogromną popularnością, a biblioteka gier jest bogata i różnorodna. Frajda, jaką dają te tytuły, jest warta ceny, jaką należy zapłacić za konsolę (nawet w wersji OLED!). Zabawy wystarczy na wiele lat. Ostateczny wybór modelu zależy od stylu grania i budżetu. To nad czym musisz się zastanowić to przede wszystkim: pożądana jakość obrazu, mobilności i cena. Niezależnie od wybranego modelu, Nintendo Switch to doskonała konsola dla starych i młodych. Jeśli Twoje growe zainteresowania nie ograniczają się jedynie do wielkich produkcji dystrybuowanych wyłącznie na PS5 i Xboxa, Switch już dawno powinien znaleźć się pod Twoim telewizorem (lub w szufladzie)!