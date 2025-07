Oto Battlefield 6 – NATO kontra prywatna armia na pierwszej zapowiedzi

Po czterech latach od premiery Battlefield 2042 i aż siedmiu od ostatniej względnie dobrej części serii – czyli Battlefield V – Electronic Arts w końcu zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun Battlefield 6. Współczesny, ale niezbyt odległy konflikt, zaawansowany system zniszczeń i amerykańska armia w roli międzynarodowego bohatera – zapowiada się kawał dobrego Battlefielda.

Battlefield 6 może w końcu odczarować złą passę

Zaryzykuję stwierdzenie, że po sukcesie Battlefield 3 (w 2011 roku) EA tak bardzo zachłysnęło się swoją pozycją na rynku pierwszoosobowych shooterów, że kompletnie straciło kontakt z gejmerską rzeczywistością. Każda kolejna część coraz bardziej psuła renomę serii Battlefield przez wiele nieudanych, nowych rozwiązań i wrzucanie do kosza tych pomysłów, które wcześniej się sprawdzały. Battlefield 6 ma być nie tyle powrotem do korzeni, co właśnie największą dotychczas próbą stworzenia gry w oparciu o opinie społeczności. Tak oto nowy Battlefield prezentuje się na pierwszym zwiastunie.

Battlefield 6 powstaje w ramach rozwijanego od dłuższego czasu projektu Battlefield Labs, czyli szeroko zakrojonych testów społecznościowych, organizowanych już na bardzo wczesnym etapie gry. Battlefield 6 rzuci graczy w wir fikcyjnego, ale opartego na prawdziwych jednostkach i organizacjach konfliktu. Głównym antagonistą będzie prywatna grupa militarna o nazwie PAX Armata, która snuje mroczne plany zniszczenia NATO.

To tyle, jeśli chodzi o motyw fabularny, ale gracze doskonale wiedzą, że Battlefielda kupuje się nie dla singla, a dla trybu wieloosobowego. EA zapowiedziało, że szczegóły rozgrywki wieloosobowej zostaną zaprezentowane już 31 lipca.