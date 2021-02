Kupiłem Nintendo Switch Lite – to była nie lada niespodzianka. Co warto wiedzieć?

Zahaczając ponownie o temat dużych gier na pewno należy też wspomnieć o tak wersjach cloud, których może w przyszłości przybywać. Do tej pory do sklepu trafiły m. in. „Control” i „Hitman III”, których nie portowano z myślą o mniej wydajnym sprzęcie, lecz umożliwiono zagranie w nie dzięki streamingowi (na tej samej zasadzie co Stadia czy Gry w chmurze Xbox).

To, co mi się spodobało, to podejście firmy do klientów, bo niemożliwe jest wykupienie całej gry bez uprzedniego zagrania w nią przez minimum 10 minut. W ten sposób Nintendo chce uświadomić gracza, czym jest wersja cloud gry i pokazać mu, co dokładnie kupuje. Gry te są jeszcze rzadkością, nie zawsze działają idealnie, wiec prokonsumenckie nastawienie bardzo przypadło mi do gustu. Czy warto się nimi zainteresować? Moim zdaniem tylko wtedy, gdy nie mamy sposobności zagrać lokalnie w te gry na jakiejkolwiek innej platformie.

Czy warto kupić Ninendo Switch Lite?

Czy i dla jakich gier warto kupić Nintendo Switch (Lite)? Jeżeli nie jesteście wciągnięci w to środowisko, to czeka Was nie lada przygoda, ponieważ wybór jest przeogromny niemalże w każdej kategorii gier, co było dla mnie sporą niespodzianką. Napisałbym, że zakup Switcha w ciemno bez upatrzonych tytułów też jest dobrym pomysłem, ale przejrzenie i wydobycie czegoś dla siebie może być wyzwaniem, więc należy mieć to na uwadze. Dlatego Switcha uważam za konsolę dla każdego, kto nie należy do grona fanów PC-master-race ani nie jest przywiązany do dużego ekranu telewizora.

Nintendo Switch 4K w 2021 roku