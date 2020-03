Ale kiedy wiedziałem o jakiejś atrakcyjnej cenowo ofercie albo ktoś podrzucił mi info o nowej fajnej grze, udawało się ją wyszukać – ale dopiero po tytule. Czy coś się w tym aspekcie zmieni? Szczerze wątpię, pozostaje się po prostu przyzwyczaić. A może dobrym pomysłem będzie jakieś filtrowanie gier na poziomie ich publikacji? Myślę, że nikt by nie płakał gdyby „śmieciogierek” pojawiało się na Switchu mniej.

Posiadam dwa Switche, posiadam też problem

Uuuu, dobrobyt – dwie takie same konsole. Nie do końca, jednak jest między nimi sporo różnic, no i nie musimy się już z synem dzielić. Niestety Nintendo nie pomyślało o takich ludziach jak my i posiadanie dwóch konsol Nintendo Switch jest nieco problematyczne, przede wszystkim w kwestii gier z cyfrowej dystrybucji. Otóż jedna z konsol musi być sprzętem podstawowym. Wtedy ograniczeń nie ma – można grać w produkcje z głównego konta na drugim koncie (ale tej samej konsoli), nie trzeba być podłączonym do sieci bawiąc się przy tytułach z cyfrowej dystrybucji. Niestety z drugą konsolą i tym samym kontem podstawowym jest już zdecydowanie trudniej. Przy grach na fizycznych nośnikach wszystko jest w porządku, schody zaczynają się przy cyfrowej dystrybucji. Za każdym razem kiedy uruchamiam coś z cyfry na drugiej konsoli, sprzęt sprawdza czy mogę grać, nawiązuje wtedy połączenie z siecią. Dochodzi więc do absurdalnych sytuacji, że na wyjeździe muszę podpinać się pod hotspot z telefonu żeby móc włączyć kupione gry (co w samolocie nie jest już możliwe). Niejako rozwiązaniem problemu wydaje się ciągłe zmienianie głównej konsoli, jednak wtedy syn zostaje ze sprzętem, na którym nie będzie mógł uruchomić swojego własnego konta i grać w tytuły kupione na moim główny. Trochę to poplątane, ale przede wszystkim niewygodne i niepraktyczne jeśli posiadacie w domu więcej niż jedną konsolę Nintendo Switch i chcecie bawić się tymi samymi grami kupionymi na głównym koncie.

Nintendo Switch Online. Czy warto płacić abonament?

Nintendo Switch Online to płatna usługa abonamentowa dla konsoli Nintendo Switch. Jest niezbędna by grać online, daje również dostęp do gier z NES i SNES, można więc dzięki abonamentowi pograć w stare hity z równie starych konsol Nintendo. Cena? 80 złotych za rok (są też opłaty miesięczne i kwartalne) więc zdecydowanie taniej niż na PlayStation 4 lub Xboksie One. Można też podpiąć się do czyjegoś konta rodzinnego i rozłożyć opłatę na kilka osób. Sprawdzałem, działa i nie ma z tym problemów.

Lista produkcji z NES’a i SNES’a jest dość długa, odeślę więc do aktualnego zestawienia gier.

Najlepsze gry na Nintendo Switch

Sprzęt jest tak dobry, jak gry na niego i tu Nintendo Switch bryluje. Siłą konsoli są przede wszystkim gry na wyłączność, których próżno szukać u konkurencji. Od wielu lat produkcje Nintendo uważane są wręcz za „magiczne” i niektóre z gier na Switcha są doskonałym przykładem tej śmiałej tezy.

Pamiętam, jak w okolicy premiery sprzętu nie wierzyłem, że mobilne porty gier z dużych konsol lub PC mogą odnieść na Switchu sukces i muszę przyznać, że srogo się pomyliłem. Zarówno popularne tytuły, takie jak choćby Diablo III czy Wiedźmin 3: Dziki Gon świetnie nadają się w podróż i nie tracą wcale tak wiele przy konwersji, jak i mniejsze indyki. Stardew Valley, Deadcells, Children of Morta czy Moonlighter wydają się wręcz stworzone na Switcha i zdecydowanie lepiej gra mi się w nie w formie mobilnej.

Najlepsze gry na Nintendo Switch to bez wątpienia:

A to tylko wierzchołek góry świetnych gier, których cały czas będzie na Nintendo Switch przybywać.

Jakie akcesoria dokupić do Nintendo Switch?

Z każdym kolejnym miesiącem jest coraz więcej gadżetów do Switcha i trudno się temu dziwić – konsola cieszy się ogromną popularnością, więc każdy chce trochę na tym szale zamówić. Postaram się jednak doradzić, co warto do Switcha dokupić.

Etui – tak, jak wspomniałem konsola nie należy do najtrwalszych, dlatego jeśli planujecie zabierać ją w podróż, niezbędne będzie jakieś etui. Tych jest na rynku cała masa, ale najzwyklejsze, nawet miękkie spełni swoje zadanie, choć bezpieczniej czuję się zabierając w podróż Switcha Lite w sztywnym opakowaniu.

Folia na ekran/szkło ochronne – wyświetlacz Nintendo Switch lubi się rysować, dlatego przezornie warto od razu coś na niego nalepić. Prędzej czy później każdą ochronę trzeba będzie wymienić, ale zawsze lepiej żeby porysowało się szkiełko niż właściwy wyświetlacz, prawda? Nie ma produktów idealnych, folie lubią się odklejać, a plastikowe szkiełka pękać. Z doświadczenia wiem, że nawet tanie produkty zdają egzamin, więc nie ma co szaleć z ceną.