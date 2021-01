Mam dość obecnego Switcha. Oby mocniejsza wersja konsoli szybko trafiła do sklepów

Liczę na szybki start w towarzystwie doborowych gier

Nie mam żadnych wątpliwości, że taki sprzęt powstaje. Kolejne rewizje sprzętów Nintendo to standard w każdej generacji — i ten… no po prostu musi być mocniejszy. Czy dane do których dokopał się SciresM się sprawdzą? Czas pokaże — wiem jednak, że sam nie mogę się już doczekać ulepszonej wersji konsoli. A w zestawie poproszę: kontrolery które są w stanie przetrwać więcej niż obecna wersja joy-conów, a także przyłożenie się Nintendo do tematu kontroli jakości. I blokowanie wszelkiej maści gier, które chrupią i nie działają tak, jak powinny. No i mam nadzieję, że mocniejsza konsola zadebiutuje wraz z jakimś gorącym tytułem. Na The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 przyjdzie nam jeszcze długo poczekać, ale może podobnie jak n3DS nowy Switch zadebiutuje z nową odsłoną Monster Huntera?