Nintendo wydaje ważny komunikat. Wszyscy gracze muszą o tym wiedzieć

Premiera nowej konsoli japońskiego giganta, Nintendo Switch 2, zbliża się wielkimi krokami. Oficjalnie sprzęt trafi do sklepów już w najbliższy czwartek: 5 czerwca! Fani z całego świata z niecierpliwością wypatrują chwili, w której będą mogli dorwać się do konsoli i odpalić tytuł, który już teraz spędza wielu sen z powiek: Mario Kart World. Ale zanim rzucimy się w wir zabawy, warto zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi bezpiecznego użytkowania sprzętu. Bo ma on dla wszystkich graczy pewien komunikat, obok którego nie można przejść obojętnie!

Nie usuwaj folii ochronnej z Nintendo Switch 2. Producent mówi wprost, jak obchodzić się z urządzeniem

Nintendo oficjalnie potwierdziło, że ekran Switch 2 jest pokryty specjalną warstwą ochronną. To nie jest zwykła folia. Jej zadaniem jest ochrona użytkownika w przypadku jakichkolwiek problemów z uszkodzonym wyświetlaczem. Folia zapobiega rozpryskiwaniu się odłamków szkła w razie pęknięcia ekranu, co może mieć kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Dla wielu użytkowników może to być niezwykle kuszące. Zwłaszcza, że folia wygląda jak element ochronny na czas transportu. Tym razem jednak jej obecność jest w pełni zamierzona i... po prostu istotna.

Nintendo ma więcej dobrych rad. Zajrzyjmy do oficjalnych informacji

W oficjalnych instrukcjach Nintendo, które już teraz udostępnionione zostały w formie pliku PDF, producent przypomina, aby nie używać konsoli w zapylonych lub zadymionych miejscach. Równie ważne jest unikanie ekstremalnych temperatur – nie zostawiaj Switcha 2 na słońcu, przy grzejniku, w zamrażarce czy... w mikrofalówce. Urządzenie powinno być użytkowane w umiarkowanych temperaturach, najlepiej w takich, w których sami czujemy się komfortowo. I choć prawdopodobnie nic wielkiego się nie stanie gdy pogramy chwilę w zimowych warunkach oczekując na spóźniający się autobus, to raczej producent mówi wprost, by nie czynić z takiego środowiska codzienności.

Nintendo zaleca również, aby ładować akumulator przynajmniej raz na sześć miesięcy, nawet jeśli z jakiegoś powodu nie korzystasz z konsoli. Dłuższy brak ładowania może doprowadzić do sytuacji, w której bateria przestanie przyjmować energię, co wiązałoby się z koniecznością jej wymiany lub naprawy. A żadna z takowych do tanich nie należy.

Używaj sprzętu z głową, bądź ostrożny zwłaszcza na starcie!

Dla wielu graczy odpakowywanie nowego sprzętu to niemal rytuał. Jednak przy Switchu 2 warto zachować szczególną ostrożność. Nie odrywać niczego na siłę, zwłaszcza wspomnianej folii ochronnej. Jeśli zależy nam na tym, by sprzęt służył nam możliwie jak najdłużej, warto stosować się do rekomendacji firmy. W końcu to ich produkt, więc wiedzą co robią! Kto, jak nie oni?!