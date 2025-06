W powietrzu już czuć napięcie oczekiwania przed nadchodzącą premierą Nintendo Switch 2! Chociaż już wiadomo, że nie czeka nas wielka rewolucja, to nie da się odmówić faktu, że nadchodzi ogromny skok w jakości. Wszystko będzie więcej, mocniej, lepiej i na pewno nikogo nie zawiedzie. Problem jednak w tym, co wybrać na początek? Od jakiej gry zacząć nową przygodę, aby jak najwięcej wycisnąć z nowej przygody – zarówno z perspektywy właścicieli pierwszej generacji konsoli, jak i tych, którzy z Nintendo stawiają dopiero pierwsze kroki.

Których gier nie przegapić w dzień premiery Nintendo Switch 2? Tych 5 nie zawiedzie

Wybór pierwszej gry jest wbrew pozorom nie taką łatwą decyzją. W końcu to nowa konsola, więc od razu chciałoby się wykorzystać wszystkie możliwości nowego sprzętu. Jednak trudno znaleźć coś, co nie poświęci grywalności na rzecz testowania nowinek. Inne tytuły mogą z kolei się skupić bardziej na jednym aspekcie, a całkowicie pominąć inny. Na szczęście mieliśmy okazję w Londynie, na specjalnym, kwietniowym pokazie, zagrać w każdą najważniejszą grę, która będzie dostępna od pierwszego dnia Nintendo Switch 2 na rynku!

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – wersja Nintendo Switch 2

Nie sądziliśmy, że to możliwe – a jednak Cyberpunk 2077: Ultimate Edition wylądował na Nintendo Switch 2 i wygląda absolutnie rewelacyjnie. Dzięki nowej mocy sprzętowej konsoli, Night City wreszcie tętni życiem tak, jak powinno: dynamiczne oświetlenie, szczegółowe tekstury i płynność działania zbliżone do wersji z „dużych” platform. To pełen pakiet – podstawowa gra oraz świetnie przyjęty dodatek Widmo Wolności w jednym zestawie, gotowy na mobilną rozgrywkę jak nigdzie indziej! To tutaj wykorzystacie pełen pakiet nowości oferowanych przez nową konsolę. Sterowanie kontrolerami jak myszką na komputerze? – jest. Celowanie przy użyciu żyroskopu? – jest. Klasyczna gra na padzie? – jest! Jeżeli jeszcze nie zanurzyliście się w dystopijnym świecie pełnym korporacyjnych intryg, cybernetycznych wszczepów i moralnych wyborów, teraz jest idealny moment. A jeśli graliście – nowa wersja to pretekst, by wrócić i odkryć tę opowieść na nowo. Nintendo Switch 2 udźwignęło ten kolos z zaskakującą lekkością, a możliwość przenoszenia całego Night City w plecaku to coś, czego nikt się nie spodziewał. Absolutnie obowiązkowy tytuł na start nowej konsoli.

Mario Kart World – dostępne tylko na Nintendo Switch 2

Cyberpunk zadowolu każdego ze względu na możliwość przetestowania wielu opcji w ogromnym świecie, gdyby nie to, król jest tylko jeden! Mario wraca na tor – i tym razem bierze cały świat na celownik. Mario Kart World to największa, najbardziej rozbudowana odsłona serii w historii, stworzona z myślą o możliwościach Nintendo Switch 2. Ukochana seria powraca po długim pitstopie, piękniejsza i po prostu "bardziej" na każdym kroku. Globalne lokacje inspirowane prawdziwymi miastami, tryb online z dynamicznymi wydarzeniami sezonowymi, lokalny multiplayer bez kompromisów – to wszystko sprawia, że gra staje się nie tylko imprezowym hitem, ale też – miejmy nadzieję – długo wspieraną platformą turniejową. Tryb kampanii dla jednego gracza, opcje personalizacji pojazdów i system progresji to nowości, które dają tej odsłonie nowe życie. Technicznie? Petarda – szybki czas ładowania, dopracowana fizyka jazdy i oprawa graficzna, która powali również w trybie handheld. Mario Kart World to kwintesencja tego, czym powinno być otwarcie nowej generacji: dostępne, zabawne, ale też dopracowane i ambitne. To nie tylko gra – to zaproszenie do świata, który nigdy się nie nudzi. Pierwszy raz w historii, można także wygrać... Krową!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – wersja Nintendo Switch 2

Breath of the Wild osiągnęło już wszystko – zdobyło serca graczy, zrewolucjonizowało otwarte światy, zostało ikoną poprzedniej generacji. Długo rozważałem, czy polecić bardziej tę część, czy odświeżoną dla nowej konsoli Tears of the Kingdom. Jednak zadecydowałem, że wejście w świat Nnintendo z wersją na Switcha 2 będzie równie emocjonujące, tak jak było lata temu podczas premiery pierwszego Switcha. Odświeżona wersja udowadnia, że zawsze można pójść krok dalej. Zremasterowana grafika w wyższej rozdzielczości, stabilne 60 klatek na sekundę i skrócone czasy ładowania – wszystko to sprawia, że powrót do Hyrule jeszcze nigdy nie był tak przyjemny. Ta edycja to nie tylko sentymentalna podróż, ale też zupełnie nowe doznanie – przygoda Linka zyskuje nową dynamikę i głębię, a piękno otwartego świata zaskakuje nawet starych wyjadaczy. Idealny wybór zarówno dla tych, którzy nigdy nie grali, jak i dla tych, którzy chcą jeszcze raz zanurzyć się w tej epickiej, melancholijnej opowieści. Breath of the Wild w wersji Switch 2 to nie remaster – to celebracja jednej z najlepszych gier ostatniej dekady. Jeśli nowa konsola ma mieć „system seller”, to właśnie on. Psst, sprawdziłem też problematyczne miejsca, które poprzednio się zacinały. Hyrule działa teraz na medal!

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster – wersja na Nintendo Switch 2

Jak robić remaster, to właśnie taki! Powrót do klasyki JRPG w odświeżonym, zachwycającym stylu. Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster to prawdziwa gratka dla fanów japońskich RPG – zremasterowana wersja kultowego tytułu z 3DS-a, który zyskał nie tylko wizualny lifting, ale też wiele usprawnień mechanicznych. Gra, która powinna była odmienić cały gatunek, która namieszała w głowach każdemu, kto dał jej wówczas szansę. Pięknie odmalowane tła, nowe animacje postaci i pełna kompatybilność z funkcjami Switcha 2 sprawiają, że ten świat fantasy wciąga jeszcze głębiej. System walki, który pozwala na strategiczne oszczędzanie i używanie tur (Brave/Default), nadal błyszczy i oferuje mnóstwo możliwości taktycznych. Fabuła? Emocjonująca, z twistami, których się nie spodziewasz. Idealny wybór dla tych, którzy tęsknią za klasyką pokroju Final Fantasy z ery SNESa, ale oczekują współczesnych udogodnień. To RPG, które nie boi się być tradycyjne, a jednocześnie świeże. Square Enix udowodniło, że można stworzyć klasyk, który nigdy nie przestanie być grywalny i wreszcie trafi do jeszcze większej ilości graczy.

Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition

Co miałoby lepiej sprzedać "kontroler jako myszkę" niż pecetowa klasyka? Civilization VII pojawia się na premierę Nintendo Switch 2 i to w formie, która nie wygląda jak kompromis, lecz jak pełnoprawna wersja. Seria, która od lat definiuje strategię turową, wraca z kolejną odsłoną w wersji mobilnej, z interfejsem idealnie przystosowanym do dotyku i kontrolerów. Możesz teraz budować swoje imperium, knuć, eksplorować i podbijać świat gdziekolwiek jesteś – w metrze, na uczelni, w łóżku przed snem. Nowości siódmej odsłony? Dynamiczne systemy dyplomacji i klimat, większy wpływ wydarzeń losowych, bardziej złożona ekonomia i ulepszone AI, wszystko to działa bezbłędnie na nowej konsoli Nintendo. Co ciekawe, na żywo mnie zszokowało, jak każdy testujący natychmiast wybierał opcję "z myszką", udowadniając, że firma chyba znalazła złoty środek na połączenie dwóch światów. Civilization VII na Switchu 2 to nie tylko ciekawostka, ale poważny tytuł, który może wciągnąć na dziesiątki, jeśli nie setki godzin. To też świetny sposób, by przyciągnąć nowych graczy do gatunku, który do tej pory często omijano na konsolach.

Oczywiście to nie wszystko, na premierę będzie coś dla każdego

Naturalnie to tylko zalążek gier, które czekają w czwartek na graczy. Poza biblioteką pełną gier z pierwszego Switcha, pojawią się opcje płatnych i bezpłatnych aktualizacji gier do tych ulepszonych na rzecz Switcha 2, a i wiele znanych serii, które do tej pory były za mocne na pierwszą generację konsoli Nintendo. Hitman, Streetfigther VI czy Yakuza 0 to kilka przykładów, tego co będzie na wyciągnięcie ręki.

Jedno jest pewne – nudy nie będzie.