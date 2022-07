Nintendo planuje podbić kina. Film Super Mario Bros. to dopiero początek

Nintendo oficjalnie przejmuje Dynamo Pictures

Nintendo ogłosiło, że przejmuje firmę Dynamo Pictures, zajmującą się tworzeniem animacji, i zmienia jej nazwę na Nintendo Pictures. Nowa działalność ma skoncentrować się na planowaniu, produkcji i rozwoju treści wizualnych z wykorzystaniem marek Nintendo znanych na całym świecie, skupiając się głównie na animacjach komputerowych.

Dynamo Pictures do tej pory może pochwalić się między innymi pracami związanymi z motion capture w grze Death Stranding stworzonej przez Hideo Kojimę czy Personie 5. Co ciekawe, firma natrafiła już kiedyś na japońskiego giganta, bowiem była odpowiedzialna za postprodukcję w Metroid: Other M.

Japoński gigant planuje podbić kina?

Przenoszenie gier wideo na wielkie ekrany to żadna nowość i coś, czego mogliśmy doświadczyć nawet 30 lat temu, lecz w ostatnich latach wydaje się to szczególnie popularne. Swoje filmy otrzymały takie marki jak Need for Speed, Assassin’s Creed, Uncharted, Detektyw Pikachu czy Mortal Kombat, a także nieco lepiej przyjęty Sonic the Hedgehog. Do tego stale oczekujemy ogromnej premiery serialu HBO na podstawie The Last of Us, fenomenalnej produkcji, za którą odpowiedzialne jest Naughty Dog.

Nie można również zapomnieć o nadchodzącym filmie animowanym Super Mario Bros. tworzonym przez Illumination, które odpowiedzialne jest między innymi za serię filmów z Minionkami, Sing! czy animowaną wersję Grincha z 2018 roku. W obsadzie znaleźli się Chris Pratt jako Mario i Anya Taylor-Joy jako Księżniczka Peach. Seth Rogen użyczy swojego głosu Donkey Kongowi, a w złowieszczego Bowsera wcieli się Jack Black. Luigi przemówi za to głosem Charliego Daya.

Nie jest zatem zaskoczeniem, że Nintendo chce kontynuować eksponowanie swoich IP w innych dziedzinach. Cóż, pozostaje jedynie liczyć, że cały projekt okaże się wielkim sukcesem, a wszystkie dzieła Nintendo Pictures będą skutecznie promować marki japońskiej firmy za pomocą animacji.

