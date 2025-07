Nintendo powraca z tajemniczym projektem. Tym razem jest o wiele więcej miejsc testowych

Powraca tajemniczy projekt Nintendo. Zapraszają jeszcze więcej chętnych

Nintendo po raz kolejny otwiera drzwi dla graczy chcących przetestować nowości w ramach Nintendo Switch Online. Tym razem Playtest Program obejmie aż 40 tysięcy uczestników z całego świata – czterokrotnie więcej niż podczas pierwszej fazy, którą szczegółowo opisywałem w październiku zeszłego roku. Czym tym razem zaskoczy nas japoński gigant?

Testy skierowane są do osób pełnoletnich posiadających aktywny abonament Nintendo Switch Online + Expansion Pack lub standardowy pakiet. Istotnym wymogiem jest także posiadanie konta Nintendo zarejestrowanego w jednym z wybranych krajów: Japonii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Kanadzie, Brazylii lub Meksyku. Co ciekawe, zgłaszać się można zarówno indywidualnie, jak i w grupach do czterech osób – w tym drugim przypadku część danych z rozgrywki będzie współdzielona między członkami zespołu.

Proces rekrutacji został podzielony na dwa etapy. Najpierw, od 18 lipca (piątek) do 21 lipca (poniedziałek), należy stworzyć zgłoszenie indywidualne lub grupowe. Następnie, od 21 do 23 lipca, trwa właściwy nabór – tutaj liczy się kolejność zgłoszeń (poza Japonią, gdzie obowiązuje losowanie). Warto się spieszyć, bo chętnych z pewnością nie zabraknie. Wybrani testerzy będą mogli pobrać ekskluzywne oprogramowanie na Nintendo Switch lub Nintendo Switch 2 i wziąć udział w testach od 28 lipca do 10 sierpnia. Miło, że pomimo premiery następcy pierwszej generacji konsoli Nintendo, testy są dla obydwu grup.

Nintendo oficjalnie nie zdradza, co dokładnie będzie testowane, ale wszystko wskazuje na to, że chodzi o ten sam tajemniczy projekt, który pojawił się w zeszłym roku. Wtedy mowa była o grze przypominającej Minecrafta, nastawionej na budowanie i współpracę w sieci – dlatego też opcja zgłoszeń grupowych wydaje się nieprzypadkowa.

Jeśli chcecie spróbować swoich sił i zostać jednym z 40 tysięcy testerów, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe zasady znajdziecie pod tym adresem: https://playtest-p.nintendo.com/en-us. Oczywiście o ile mamy konta we wskazanych państwach, w których niestety zabrakło Polski, dzięki za nic!