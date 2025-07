Teraz możesz zagrać w Cyberpunka 2077 za darmo. Jest tylko jeden warunek

Najnowsza oferta PlayStation Plus na ten miesiąc to prawdziwa gratka dla graczy, z jednym, szczególnie jasnym punktem na liście – polskim hitem Cyberpunk 2077!

Sony podtrzymuje gorącą atmosferę wakacji i daje dostęp abonentom usługi PlatStation Plus do prawdziwego hitu. Polski Cyberpunk 2077 to bez wątpienia jeden z najlepszych tytułów ostatnich lat, w który teraz mogą za darmo zagrać posiadacze konsol PS4 i PS5. To jednak nie wszystko. Z okazji 15. urodzin usługi, Sony wspólnie CDProjektem przygotowało również promocję na dodatek Phantom Liberty (Widmo wolności), który dostępny jest teraz 30% taniej.

Cyberpunk 2077 i promocja na Phantom Liberty

Największą gwiazdą lipcowej oferty PlayStation Plus jest bez wątpienia Cyberpunk 2077. Gracze mogą wcielić się w V, cybernetycznego najemnika i przemierzać tętniące życiem, neonowe ulice Night City. Jeśli do tej pory nie mieliście okazji zanurzyć się w tym świecie, teraz jest na to idealny moment. Co więcej wszyscy abonenci mogą skorzystać z wyjątkowej, 30% zniżki na dodatek Phantom Liberty. To doskonały szpiegowski thriller, który rozbudowuje historię z podstawowej wersji gry, wprowadzając nowe postacie, lokacje i wciągającą intrygę. Promocja jest ograniczona czasowo i trwa od 9 do 23 lipca.

Oczywiście, Cyberpunk 2077 to nie jedyna gra, która trafia do usługi. Oto pozostali bohaterowie tego miesiąca:

Abiotic Factor (PS5): Kooperacyjny survival crafting dla 1-6 graczy osadzony w podziemnym ośrodku badawczym. Gdy eksperymenty wymykają się spod kontroli, a placówka staje się polem bitwy międzywymiarowych sił, twoim zadaniem jest przetrwać, tworzyć narzędzia i znaleźć drogę ucieczki.

Banishers: Ghosts of New Eden (PS5): Wciel się w parę łowców duchów, Anteę i Reda, w tej wzruszającej grze action RPG. Gdy Antea tragicznie ginie i sama staje się duchem, para musi podjąć trudne decyzje, które wpłyną na losy żywych i umarłych w nawiedzonej krainie New Eden.

Bluey: The Videogame (PS5, PS4): Idealna propozycja dla całej rodziny. Dołącz do Bluey i jej rodziny w uroczej grze przygodowej opartej na popularnym serialu animowanym. Eksploruj znane lokacje i bierz udział w zabawnych minigrach.

Planet Zoo (PS5): Zbuduj i zarządzaj swoim wymarzonym zoo w tej niezwykle szczegółowej symulacji. Twórz idealne siedliska dla setek realistycznie odwzorowanych zwierząt, dbaj o ich dobrostan i edukuj odwiedzających na temat ochrony przyrody.

Risk of Rain 2 (PS5, PS4): Ucieknij z chaotycznej, obcej planety w tej kultowej strzelance z elementami roguelike. Każda rozgrywka jest inna, a setki przedmiotów do odblokowania pozwalają na tworzenie potężnych i szalonych kombinacji umiejętności. Graj solo lub w kooperacji.

Tropico 6 (PS5, PS4): Zostań dyktatorem lub mężem stanu i poprowadź swoją bananową republikę przez cztery epoki historyczne. Zarządzaj archipelagami, buduj mosty, kradnij cuda świata i wygłaszaj płomienne przemówienia, aby utrzymać się u władzy.

New World: Aeternum (PS5): Odkryj tajemnice nadprzyrodzonej wyspy Aeternum w tym RPG akcji. Jako rozbitek musisz walczyć o przetrwanie, tworzyć potężny ekwipunek i walczyć z mrocznymi siłami w pojedynkę lub z innymi graczami w trybie cross-platform.

Posiadacze najwyższego progu abonamentu, PlayStation Plus Premium, otrzymują również dostęp do dwóch klasyków z ery pierwszego PlayStation: Twisted Metal 3 i Twisted Metal 4. Lipcowa oferta PlayStation Plus jest zatem niezwykle mocna i zróżnicowana.