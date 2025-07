Nintendo otwarcie się przyznaje do winy, bo "frajda miała priorytet"

Premiera Donkey Kong Bananza na Nintendo Switch 2 już za kilka dni, a wokół gry narosło sporo dyskusji dotyczących jej wydajności. Twórcy nie ukrywają, że pojawiają się okazjonalne spadki płynności, na które mieli gotową odpowiedź. Sęk w tym, że nie jest ona pocieszająca, a wręcz przeciwnie. Zmusza do zastanowienia, czy ta firma rzeczywiście zasługuje na nasze pieniądze.

Reklama

Nintendo otwarcie się przyznaje do winy – nasze pieniądze to nie ich problem

Donkey Kong Bananza to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego lata na Nintendo Switch 2. Umówmy się, nie tyle z popularności marki, co po prostu... Nie ma niczego innego o podobnym kalibrze. Zeldy nie ma w zasięgu wzroku, a do pokemonów pozostało jeszcze trochę czasu. Niemniej, produkcja może zaciekawić niejedną osobę, wyróżnia się bowiem unikalnym systemem destrukcji otoczenia opartym na technologii voxelowej, co – jak przyznaje sam reżyser gry, Kazuya Takahashi – potrafi odbić się na wydajności.

W rozmowie z hiszpańskim serwisem La Vanguardia, twórca podkreślił, że zespół był świadomy ryzyka, więc celowo postawił na efekty typu hit-stop czy slow motion, by podkreślić siłę uderzeń i dynamikę rozgrywki. Te jednak zabiegi są spełnieniem wizji, a zatem mogą się podobać lub nie, lecz w żaden sposób nie są one oburzające. Jednak to jak skomentował spadki wydajności, jest prawdziwie oburzające:

„Jesteśmy świadomi, że wydajność może nieco spaść. Jednak tam, gdzie dochodzi do dużych zmian w środowisku, priorytetem była dla nas frajda i grywalność” – tłumaczy Takahashi

Przepraszam, że co? Nie wiem jak twórcy w Nintendo, ale ja uważam, że gra działająca poprawnie jest dużym elementem tego czy jest wiele frajdy i grywalnie. Na ten moment nie wiadomo, czy Nintendo planuje udostępnić łatki poprawiające wydajność już po premierze. Wypowiedzi reżysera są niestety niejasne, a społeczność graczy i recenzenci zwracają uwagę na błędy już od pierwszych pokazów.

Debiut Donkey Kong Bananza już 17 lipca, tylko na Nintendo Switch 2. Czy okazjonalne problemy z płynnością zdołają przyćmić radość z powrotu kultowej marki? Przekonamy się już w tym tygodniu, ale jedno jest pewne: Nintendostąpa po cienkim lodzie.

Źródło: techradar