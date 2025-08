Nintendo dokonało niemożliwego. To będzie pierwszy raz w historii firmy

Nintendo to firma, której wielu nie trzeba przedstawiać. Tym, którym trzeba, warto nadmienić, że pomimo swojej sławy, japoński gigant regularnie zaliczał wpadki. Fani od lat muszą obserwować w niemym rozczarowaniu, jak uwielbiana marka osiąga szczyt, aby z impetem się rozbić o ziemię w kolejnej generacji. Najnowsza prezentacja jednak mnie uspokoiła. To już chyba pora.

Nintendo chyba tego dokonało i pierwszy raz w historii pociągnie sukces

Nintendo Switch dokonało – wydaje się – niemożliwego. Po ogromnej katastrofie, jaką była premiera Nintendo WiiU, przyszła pora na Switcha, który rozbił bank. Konsola jest na drodze do prześcignięcia w ilości sprzedanych egzemplarzy kultowe PlayStation 2, pokazując, że stała się nie tylko fenomenem technologicznym, lecz po prostu popkulturowym. I to jest bardzo przerażające!

Fani doświadczyli już takiej sytuacji niejeden raz. Nintendo wspina się na szczyt i wszystko się gubi. Zawsze firmę gonił duch dawnego prezesa Yamauchiego, który był oldschoolowym biznesmenem, nastawionym na wyciskanie ile się da przy najmniejszym wkładzie finansowym. I tak raz po raz firma ze splendoru wpadała w głęboki kryzys, ale! Nintendo Switch chyba firmę odczaruje.

Premiera Nintendo Switcha 2 dała użytkownikom jasny sygnał: kończymy z dziwactwem i będziemy działać jak konkurencja, ulepszymy to co już uwielbiacie. I tak też zrobili. Najnowsza prezentacja udowodniła mi, że naprawdę tego mogą dokonać i można im spokojnie kibicować, wiedząc, że nie wydarzy się coś skrajnie głupowatego. Wierzę, ze firma znalazła swój grunt i pielęgnuje sukces w swojej niszy.

Małe wielkie zmiany

Zaczęli od Monster Huntera, marki o kosmicznych rozmiarach, lecz nie głównego trzonu, tylko spinoffu Stories, celowanego w młodszą publiczność i skupionego mocniej na fabule niż niuansach mechaniki walki. Po tym, jasno zasygnalizowali, że ogromna baza raczy może spać spokojnie. Nikt ich nie porzuca i wciąż, nawet w erze Switcha 2 mogą liczyć na wsparcie firmy. Nowe gry będą wciąż się pojawiać na pierwszej generacji i oto prosty znaczek, dzięki któremu w mig każdy rozpozna czy pokazywana gra zadziała na ich sprzęcie. Nintendo chyba jeszcze nigdy w całej swojej historii, tak jasno nie przekazała jak rozpoznać różnice oraz że nikogo nie porzucają. Potrzebowali dekad na tę lekcję, ale lepiej późno niż wcale!

Dalej mieliśmy i sequel zabawnej i szalonej serii Once upon a Katamari, którą z radością każdy odpali w wolnej chwili gdy się nie wie, co z sobą zrobić. Prezentację zamknięto w weilkim stylu pokazując nie jeden, ale aż dwa nowe tytuły Square Enixu (Final Fantasy, Dragon Quest, swego czasu nowa trylogia Tomb Raidera) w technologii HD-2D: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales i Octopath Traveler 0. Te gry łączy bardzo ważna cecha – nie chciałoby się ich za specjalnie włączyć na PlayStation 5 i to jest spoko!

Nintendo w końcu, zamiast walczyć, wraz ze stworzeniem hybrydowej konsoli, przyjęło filozofię swoich przenośnych konsol, z którymi zawsze wiedzieli, co robią (nie bez potknięć, wystarczy spojrzeć na inicjalne dni Gameboy'a Advance'a czy Nintendo 3DSa). Zamiast się ścigać, idą swoim torem i nie bazują już wyłącznie na największych tytułach własnej stajni jak the Legend of Zelda czy Super Mario. Dogadują się z innymi firmami i nawet użyczają swoich marek, dzięki czemu mamy Hyrule Warriors, czy – co szalone – Cadence of Hyrule, czyli Crypt of Necrodancer w wersji z Zeldą.

Dla każdego coś dobrego

Do tej, nazwijmy to, niszowej mieszanki dorzucono i zdrową ilość gier dla starszych graczy i nastolatków. FIFA wygląda lepiej niż kiedykolwiek na systemach Nintendo, pojawia się nawet Football Amerykański, Madden NFL. Miło było zobaczyć uznaną serię RPG w pięknie odświeżonej wersji Persony 3 Reload (już w październiku), a i wisienką na torcie był polski akcent i zapowiedź Cronos: the New Dawn – przerażający horror SF od Bloober Team, z akcją osadzoną w Polsce lat 80, lecz nie takiej, jaką pamiętają nasi rodzice.

Wierzę, że Nintendo Dokonało niemożliwego i pierwszy raz w historii nie czeka fanów kolejny okres pozbawiony sukcesów tej firmy. Stonowali swoje działanie do stopnia, które nie przypasuje każdemu (wszak kryzys zawsze wyciągał z nich najbardziej szalone pomysły), lecz dostarczy stabilizację. Ona nie oznacza śmierci pomysłowości, wręcz przeciwnie! Stworzy solidny fundament, na którym będzie można budować zarówno zwariowane, bezpieczne jak i nieoczekiwane pomysły. Hej! Wraca Plants versus Zombies!