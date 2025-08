Fotowoltaika w kropce. Takiego spadku jeszcze nie było

W czerwcu 2025 roku energia słoneczna po raz pierwszy w historii stała się największym źródłem energii elektrycznej w Unii Europejskiej, odpowiadając za 22,1% całkowitej produkcji prądu. To kamień milowy w unijnej transformacji energetycznej i symbol sukcesu sektora fotowoltaiki. Mimo tego spektakularnego wyniku, opublikowany właśnie raport EU Market Outlook 2025: Mid-Year Analysis autorstwa SolarPower Europe sygnalizuje niepokojące oznaki spowolnienia na rynku i rosnące ryzyko, że ambitny cel 600 GW mocy zainstalowanej do 2030 roku nie zostanie osiągnięty.

Pierwsza żółta kartka

Rok 2025 miał być kolejnym rokiem ekspansji. Zgodnie z planem Unii Europejskiej, do końca grudnia w krajach członkowskich powinno działać 400 GW mocy w systemach fotowoltaicznych (320 GW w przeliczeniu na AC). Ten cel wydaje się być w zasięgu ręki. Ale dalsze prognozy są już mniej optymistyczne. W 2024 roku tempo wzrostu rynku wyraźnie wyhamowało – z rekordowych 51% rok wcześniej do zaledwie 3,3%. A na 2025 rok przewidywany jest pierwszy od dekady spadek – o 1,4 p.p. według scenariusza bazowego.

Za tą stagnacją stoją przede wszystkim problemy w segmencie instalacji dachowych i to głównie w sektorze mieszkaniowym. W krajach takich jak Niemcy, Hiszpania czy Włochy, spadające ceny energii elektrycznej i ograniczenie systemów wsparcia skutecznie zniechęciły gospodarstwa domowe i małe firmy do inwestowania w fotowoltaikę. W efekcie, o ile w latach 2020–2023 sektor ten odpowiadał za 30% nowych instalacji, w 2025 jego udział spadnie do 15%.

Na drugim biegunie znajduje się fotowoltaika wielkoskalowa. Farmy słoneczne o mocy powyżej 1 MW, montowane głównie na gruncie, pozostają na ścieżce wzrostu. W 2025 roku będą odpowiadać za około połowę nowej mocy zainstalowanej w UE. Za ich sukcesem stoją m.in. korzystne mechanizmy finansowe, wsparcie aukcyjne oraz kontrakty długoterminowe typu PPA (Power Purchase Agreement), zapewniające stabilność przychodów i opłacalność projektów.

Grafika: Tomasz Szwast / Antyweb