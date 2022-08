Logitech stworzy „Nintendo Switcha do grania w chmurze”? Premiera jeszcze w tym roku

Czy to oznacza, że nadchodzi godny konkurent najpopularniejszego handhelda na rynku?

Rynek mobilnego grania posiada dość hermetyczne grono odbiorców, a i samych konsol przenośnych wartych uwagi jest jak na lekarstwo. Logitech spróbuje swoich sił w tym segmencie, tworząc konsolę zdolną do obsługi gry w chmurze. W tym celu nawiązuje niespodziewaną współpracę z chińskim Tencent.

Logitech G Gaming Handheld pełne tajemnic

O nowym sprzęcie wiadomo obecnie dość niewiele. Przenośna konsola od Logitecha i Tencent będzie kompatybilna z usługą Xbox Cloud Gaming i NVIDIA GeForce Now, natomiast od strony technicznej wiadomo jedynie tyle, że przy urządzeniu maczać palce będzie także Microsoft.

Niestety w sieci próżno szukać bardziej szczegółowych informacji. Brakuje specyfikacji, daty premiery czy wyglądu urządzenia. Logitech udostępnił jedynie dedykowaną stronę, na której można zapisać się do newslettera po więcej konkretów w przyszłości. Jak podaje portal The Verge, premiery przenośnej konsoli powinniśmy się spodziewać jeszcze w tym roku.

Granie w chmurze to dość problematyczna sprawa. Wymaga szybkiego i stabilnego łącza, które najlepiej sprawdza się przy połączeniu kablowym, co wyklucza wszelką mobilność. Zastanawiające jest zatem w jaki sposób twórcy chcą rozwiązać problem lagów i znacznych spadków jakości związanych z połączeniem bezprzewodowym. Przyznam, że jestem entuzjastą idei grania w chmurze i testowałem różne usługi tego typu, jednak zawsze wymagało to połączenia urządzenia ze światłowodem, bo zwykłe WiFi było po prostu niewystarczające.

„Jako jedna z wiodących globalnych platform do tworzenia, publikowania i obsługi gier, Tencent Games jest liderem innowacji i właśnie dlatego nawiązaliśmy z nimi współpracę. Dla kogoś, kto dorastał grając w gry wideo, pomysł na możliwość strumieniowania i grania w gry AAA niemal wszędzie jest bardzo ekscytujący i nie możemy się doczekać, aby pokazać wszystkim, nad czym pracowaliśmy” – Ujesh Desai, dyrektor generalny Logitech G

Na rynku jest już co prawda Steam Deck obsługujący granie w chmurze, jednak aby tego dokonać, trzeba się trochę nakombinować a komfort rozgrywki pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Urządzenie nazwane roboczo Logitech G Gaming Handheld może zatem sporo namieszać i stać się rywalem dla Nintendo Switch, które na ten moment w zasadzie nie posiada konkurencji.

