Nintendo nie ma się czego wstydzić. Sprzedaż konsoli i gier robi wrażenie

Ponad 111 mln egzemplarzy Nintendo Switch trafiło już do graczy. Firma podsumowuje swój ostatni kwartał i choć mówi o spadkach, może uznać go za bardzo udany.

Nintendo opublikowało podsumowanie ostatniego kwartału. Zamiast skupiać się na pieniądzach, przyjrzyjmy się liczbom, jakie konsoli Switch i grom na nią dostępnym towarzyszyły w minionych trzech miesiącach. Nintendo Switch, które na rynku dostępne jest w trzech wariantach - podstawowym, Lite oraz OLED - w okresie od kwietnia do końca czerwca trafił do 3,43 milionów graczy na całym świecie. To w rezultacie daje 111,08 mln sztuk sprzedanych konsol od dnia premiery, która miała miejsce 3 marca 2017 r. Największą popularnością cieszył się model OLED. Znalazł on 1,52 mln nabywców. Tuż za nim, z wynikiem 1,32 mln sztuk, jest podstawowy model konsoli. Najmniej sprzedało się wariantów Lite, przeznaczonych wyłącznie do gry przenośnej, który trafił do 590 tys. graczy.

Choć firma informuje o 22,9-procentowym spadku sprzedaży w stosunku do podobnego okresu w roku ubiegłym, Japończycy mogą pochwalić się bardzo dobrym wynikiem końcowym. Spadek spowodowany jest trudnościami z dostępem do podzespołów, co przekłada się na ograniczoną produkcję. W kwestii sprzedanych gier, ostatnie trzy miesiące zamknęły się na 41,41 mln sztuk. I choć tu też firma zanotowała 8,58-procentowy spadek w porównaniu z rokiem 2021, jest to nadal świetny wynik.

Na chwilę obecną Nintendo Switch jest trzecią najczęściej kupowaną konsolą Nintendo od premiery pierwszego NESa. Już w lutym tego roku udało jej się przekroczyć zawrotną liczbę 100 mln sprzedanych sztuk, a z obecnym wynikiem już niebawem prześcignie kiszonkowego Game Boy'a, który rozszedł się w nakładzie 118,69 mln sztuk. Jeśli Switch chciałby trafić na najwyższe podium, będzie się musiał jeszcze napracować. Pozycję lidera nadal zajmuje Nintendo DS z ponad 150 mln sprzedanych egzemplarzy.

Nintendo Switch. Sprzedaż konsol i gier w ostatnim kwartale godna podziwu

Wraz z podsumowaniem ostatniego kwartału Nintendo zaktualizowało liczby sprzedanych gier na Nintendo Switch od wewnętrznych studiów japońskiej korporacji. Po co najchętniej sięgali gracze? Zaskoczeń chyba nie będzie żadnych:

Mario Kart 8 Deluxe - 46,82 mln egzemplarzy

Animal Crossing: New Horizons - 39,38 mln egzemplarzy

Super Smash Bros. Ultimate - 28,82 mln egzemplarzy

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 27,14 mln egzemplarzy

Pokémon Sword/Pokémon Shield - 24,50 mln egzemplarzy

Super Mario Odyssey - 23,93 mln egzemplarzy

Super Mario Party - 18,06 mln egzemplarzy

Pokémon Brilliant Diamond / Pokémon Shining Pearl - 14,79 mln egzemplarzy

Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Pokémon: Let's Go, Eevee! - 14,66 mln egzemplarzy

Ring Fit Adventure - 14,54 mln egzemplarzy

To dane na 30 czerwca 2022 r. Niekwestionowanym liderem jest Mario Kart 8 Deluxe, które nadal cieszy się ogromną popularnością. W samym ostatnim kwartale sprzedała się w liczbie 1,48 mln sztuk. Na pierwszym miejscu trzech ostatnich miesięcy znalazła się sportowa gra Nintendo Switch Sports, która w sklepach pojawiła się w kwietniu - znalazła ponad 4,84 mln nabywców. Drugie miejsce zajęło rozczarowujące Mario Strikers: Battle League - z wynikiem 1,91 mln. Podium zamyka Kirby and the Forgotten Land sprzedając się w nakładzie 1,88 mln sztuk.