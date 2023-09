Nikt nie gra na smartfonie? Badania mówią zupełnie coś innego!

Od dawna panuje przekonanie, że granie mobilne to wielki wstyd i nikt tego nie robi. Liczby jednak przeczą temu stwierdzeniu. Mobilki cieszą się niesłabnącą popularnością i przynoszą ich twórcom ogromne pieniądze. Wyraźne zainteresowanie graniem na smartfonie potwierdzają również badania - także to przeprowadzone na zlecenie Huawei CBG Polska. Pokazują, że gry są wciąż jedną z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu - i to także przez Polaków. Z badania wynika, że 73% z nas stawia właśnie na tę rozrywkę. I to bez względu na wiek - w gry grają najmłodsi, jak i ci starsi. Również wykształcenie nie ma większego znaczenia - gramy bez względu na jego poziom, pułap wynagrodzenia czy miejsce zamieszkania – we wszystkich przypadkach co najmniej 7 na 10 ankietowanych przynajmniej od czasu do czasu sięga po gry.

Na czym najczęściej gramy?

44% ankietowanych stawia na smartfony, potem na laptopy (31%). Na konsole i komputery stacjonarne wskazało odpowiednio 23% i 22% pytanych. Dalej w zestawieniu pojawiły się tablety (13%). Choć uwielbiamy grać na smartfonach, najczęściej robimy to w domu i to w godzinach wieczornych, tuż przed snem - na tę opcję wskazało 40% biorących udział w badaniu. Drugim najczęściej wskazywanym momentem grania był "powrót do domu"(33%). Nie brakowało jednak deklaracji, że po grę sięgamy w każdej wolnej chwili (29%).

Jak długo gramy?

5% osób biorących udział w badaniu wskazało, że preferuje krótkie, maksymalnie godzinne sesje rozgrywki. Co trzecia osoba gra na smartfonie kilka razy dziennie, natomiast co piąta gra na nim raz dziennie lub 2-3 razy w tygodniu. W przypadku gier na tabletach, gracze rzadziej sięgają po tę formę rozrywki, a największy odsetek - 37% - na nim dwa lub trzy razy w tygodniu. Również czas spędzony na graniu na tablecie jest on nieco krótszy niż w przypadku smartfonów - 66% badanych gra na tablecie przez godzinę lub krócej.

W co najczęściej gramy?

Najpopularniejszymi gatunkami gier mobilnych w Polsce są gry logiczne (49%), karciane (36%), zręcznościowe (34%) oraz strategiczne (31%). Kobiety w Polsce głównie preferują gry logiczne i karciane (58% i 42% odpowiednio), podczas gdy mężczyźni częściej wybierają gry sportowe i logiczne (36% każdy) oraz strategiczne (33%). Wydaje się, że gry wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną (AR) straciły na popularności, ponieważ tylko 6% graczy mobilnych wybiera tego rodzaju tytuły.

Król mobilnego grania. Candy Crush Saga

Przy okazji warto wspomnieć chyba o jednej z najbardziej dochodowych gier mobilnych na świecie. Mowa oczywiście o Candy Crash Saga, która w zeszłym roku świętowała swoje 10. urodziny. Gra to prawdziwy fenomen, którego nikt do końca nie rozumie. To również jeden z tych tytułów, który przynosi Activision Blizzard ogromne pieniądze dzięki mikropłatnościom. Studio King - odpowiedzialne za serię - choć działa niezależnie, od 2016 r. należy do twórców Call of Duty i Diablo - a wkrótce zapewne do Microsoftu. A czemu wspominam o Candy Crush Saga? W grze właśnie pojawiają się kolejne poziomy, które przebijają liczbę 15 tysięcy! Choć tytuł to klasyczna rozgrywka match-3, wciąż jest jedną z najpopularniejszych produkcji tego typu. Przekłada się to na wyniki finansowe. Studio potwierdziło też, że od dnia premiery gra Candy Crush Saga wygenerowała 20 miliardów dolarów przychodu a liczba pobrań przekroczyła 5 miliardów na całym świecie.

Gracie na smartfonie? Jeśli tak, podzielcie się w komentarzach swoimi ulubionymi tytułami. Preferujecie mniejsze gry, czy wysokobudżetowe produkcje? Chętnie poznam wasze zdanie!

Stock image from Depositphotos