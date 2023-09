macOS Sonoma już dziś. Co przynosi aktualizacja i jak się na nią przygotować?

iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 i HomePod Software Version 17 udostępnione zostałe w zeszłym tygodniu. Dziś do użytkowników trafi najnowsze oprogramowanie dla komputerów Mac. Co trzeba wiedzieć o macOS Sonoma i jak się przygotować na aktualizację?

macOS Sonoma lub macOS 14 to aktualizacja, która nie wprowadza rewolucyjnych rozwiązań dla komputerów Mac, ale sprawia, że korzystanie ze znanych i lubianych aplikacji i narzędzi staje się prostsze i wygodniejsze. Apple stara się, by doświadczenia znane z iPhone'a i iPada przenieść na komputer - pomóc w tym mają m.in. widżety ekranowe, które użytkownicy macOS Sonoma mogą przypominać do Biurka - co ciekawe, Widżety na komputerze synchronizują się z tymi używanymi na iPhonie.

macOS Sonoma. Co nowego?

macOS Sonoma usprawnia też działanie Facetime, które ma być teraz doskonałym narzędziem do prowadzenia wideokonferencji. Pomóc w tym mają dodatkowe narzędzia w postaci Nakładki prezentera łączącej ekran udostępniania z obrazem z kamery, co sprawia, że mówiący jest widoczny na wraz z informacjami wyświetlanymi z ekranu komputera. Spore zmiany zawitały też do Safari, które teraz oferuje możliwość tworzenia kilku profili - przykładowo: Praca lub Prywatne. Można się między nimi szybko przełączać i do każdego mieć odrębną historię, rozszerzenia, grupy kart, ciasteczka i ulubione. Safari w macOS Sonoma pozwala też na dodawanie stron internetowych do Docka tworząc z niej aplikację www przypominającą zwykłą aplikację z uproszczonym paskiem narzędzi. Tego typu apki otwierają się i wysyłają powiadomienia jak wszystkie inne.

Nie mogło też zabraknąć nowości w Wiadomościach. Od nowego sposobu udostępniania i przeglądania lokalizacji, przez łatwiejsze powroty do nieprzeczytanych wiadomości, po synchronizację i wsparcie dla nowych naklejek znanych z iOS 17. Komputery Mac z układem scalonym Apple otrzymują także nowy tryb - Gry. W tym trybie system automatycznie nadaje priorytet w dostępie do zasobów CPU i GPU na Macu, a wykorzystanie tych jednostek przez zadania w tle zostaje ograniczone. Dzięki temu cała moc komputera pozwala na wyciągnięcie z najlepszych i najpopularniejszych tytułów jeszcze więcej. Nowości w macOS Sonoma jest znacznie więcej - przeczytacie o nich na stronach Apple. Warto jednak dodać, że nie wszystko będzie dostępne już dziś. Automatyczne wypełnianie formularzy PDF czy współtworzenie playlist w aplikacji Muzyka będą udostępnione w ramach przyszłych aktualizacji systemu

macOS Sonoma. Kompatybilne komputery

Apple znane jest z tego, że oferuje długoletnie wsparcie dla swoich urządzeń. Tegoroczne odsłony systemów operacyjnych nie wspierają jednak wszystkich sprzętów - głównie ze względu na ich możliwości, które nie radzą sobie z najnowszymi rozwiązaniami. iOS 17 porzucił wsparcie dla iPhone'a 8 i X, macOS Sonoma również żegna się ze starymi komputerami. Na jakim sprzęcie zainstalujecie najnowszy system?

iMac

Z 2019 r. i nowsze modele

Mac Pro

Z 2019 r. i nowsze modele

iMac Pro

2017 r.

Mac Studio

Z 2022 r. i nowsze modele

MacBook Air

Z 2018 r. i nowsze modele

Mac mini

Z 2018 r. i nowsze modele

MacBook Pro

Z 2018 r. i nowsze modele

macOS Sonoma nie jest więc kompatybilny z komputerami: MacBook Pro (2017 r.), iMac (2017 r.) oraz 12-calowy MacBook (2017 r.), dla których ostatnim systemem operacyjnym jest macOS Ventura.

macOS Sonoma. Jak przygotować komputer do aktualizacji?

Jak ma to miejsce w przypadku każdej ważnej aktualizacji systemu operacyjnego, przed rozpoczęciem instalacji warto wykonać kopię zapasową. Najłatwiej będzie skorzystać z funkcji Time Machine. Backup gotowy? Czas na kolejny krok. Aktualizacja do macOS Sonoma powinna zostać ogłoszona przez powiadomienie na komputerze. Aby sprawdzić dostępność nowego oprogramowania, wystarczy odwiedzić zakładkę Uaktualnienie oprogramowania znajdującą się w Ustawieniach. By się do nich dostać, można otworzyć menu Apple  w rogu ekranu i wybrać Ustawienia Systemowe lub wyszukać je w Spotlight.

Jeśli system znajdzie nowe oprogramowanie wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Wystarczy przycisnąć wyświetlony na ekranie przycisk, aby je zainstalować. Podczas instalacji Mac może kilka razy wyświetlić pasek postępu lub pusty ekran, dlatego należy unikać wprowadzania go w tryb uśpienia lub zamykania jego pokrywy. Warto też pamiętać o podpięciu go do źródła zasilania - aktualizacja może potrwać nawet kilkadziesiąt minut.

Wraz z iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 i HomePod Software Version 17, macOS Sonoma zamyka tegoroczne premiery nowych systemów Apple. Zrobiliście już aktualizację swoich urządzeń? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Podobają Wam się zmiany na iPhonie, iPadzie, zegarku Apple Watch, a może macie do nich bardziej krytyczne podejście? Dajcie znać!