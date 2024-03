Możesz nie znać kamer RED, ale na pewno widziałeś efekty ich pracy

O ile na temat ulubionych filmów czy seriali zdarza nam się wiedzieć bardzo wiele, tak rzadko zwracamy uwagę na to, przy pomocy jakiego sprzętu powstają. Temat kamer wideo dla profesjonalistów nie interesuje praktycznie nikogo poza wąską grupą odbiorców docelowych i najwierniejszych pasjonatów. Z tego też względu mało kto słyszał o firmie RED, a warto. To właśnie sprzęty tej firmy bardzo często odpowiedzialne są za to, co widzimy na ekranach telewizorów. Przy pomocy kamer RED powstało mnóstwo hitów rodem z Hollywood, również tych nagradzanych Oscarami.

Teraz niewielka, choć bardzo zasłużona amerykańska firma staje się częścią jednej z największych korporacji w branży foto. Umowa między dotychczasowym właścicielem RED a firmą Nikon zakłada przejęcie wszystkich udziałów. Oznacza to, że RED staje się spółką zależną od Nikona, co w aspekcie biznesowym wiąże się z oczywistymi konsekwencjami. Co jednak to przejęcie oznacza w praktyce i jak odbije się to na obydwu firmach?

Przejęcie RED przez Nikona: skorzystają tylko profesjonaliści?

Jak zwykle w przypadku komunikatów o przejęciu jednej firmy przez inną, przekopujemy się przez okrągłe słowa, które mogą znaczyć wszystko i nic. W informacji prasowej czytamy między innymi, że do fuzji doszło, by sprostać potrzebom klientów i zaoferować użytkownikom wyjątkowe doświadczenia, które przekraczają oczekiwania. Czytamy również o łączeniu doświadczenia obydwu firm i właśnie nad tym na chwilę się zatrzymajmy.

Oczywiście na ten moment możemy jedynie spekulować o tym, co to oznacza w rzeczywistości. Czy dzięki wykupieniu RED przez Nikona aparaty japońskiej firmy dokonają znaczącego progresu w aspekcie nagrywania filmów? Obecnie konkurencja, zwłaszcza Sony i Canon, wydaje się wyraźnie wyprzedzać Nikona w tym aspekcie. Być może dzięki technologii RED uda się wyrównać szanse. Równie dobrze może jednak skończyć się na współpracy wyłącznie na rynku profesjonalnym.

Jak dalej będą układać się wzajemne relacje RED i Nikon? Jak wpłynie to na rynek amatorski i profesjonalny? Przekonamy się w najbliższej przyszłości.

Pełna treść komunikatu prasowego dostępna jest pod tym adresem.