Nikon Z8 — co musisz wiedzieć o nowym aparacie?

Wszyscy na co dzień sięgający po aparaty fotograficzne wiedzą, jak wielką różnicę robi waga sprzętu. Nikon Z8, choć oferuje najwyższą jakość tworzenia materiałów (45,7 mln pikseli dla zdjęć, natywna rozdzielczość wideo to 8,3K) — pozostaje niewielką, ważącą raptem 910 gramów konstrukcją. Całość jest mniejsza od starszego rodzeństwa — 30% od modelu Z9, 15% od D850.

Nie oznacza to jednak żadnych kompromisów. To wciąż profesjonalnie uszczelniony sprzęt, który chroniony jest przed nawet najtrudniejszymi warunkami atmosferycznymi. Poradzi sobie w zimnie, upale i wilgoci.

Aparat korzysta z tej samej matrycy oraz procesora, które producent wykorzystał w modelu Z9. Filmowców bez wątpienia ucieszy wiele zakresów prędkości filmowania, a także wsparcie dla 12-bitowego formatu RAW dostępnego aż do 8,3k/60p lub 4,1k/120p. Jeżeli zaś chodzi o zdjęcia - urządzenie pozwoli on korzystać z serii nawe 120 klatek na sekundę. Aparat oferuje także zapisywanie zdjęć i filmów w 10-bitowych HEIF oraz HLG.

Z8 wnosi zupełnie nowy poziom uniwersalności do naszej serii profesjonalnych aparatów. Jego potężne i elastyczne możliwości filmowania i fotografowania sprawiają, że jest on prawdziwym tytanem pracy, a jego kompaktowy korpus odpowiada potrzebom szerokiego grona fotografów. Aparat potrafi tak wiele, że dzięki niemu z łatwością można sprostać każdemu kreatywnemu wyzwaniu – mówi Dirk Jasper, Product Manager w firmie Nikon Europe.

Wisienką na torcie są dwa porty USB typu C, pozwalające na jednoczesny przesył danych oraz ładowanie urządzenia.

Nikon Z8 - cena. Ile zapłacimy za mniejszy aparat producenta?

Aparat jest już dostępny w przedsprzedaży w popularnych polskich sklepach specjalizujących się w fotografii. Ile przyjdzie nam zapłacić za najnowszą kostrukcję Nikona? Jak można było się spodziewać po sprzęcie z tej półki — no... tanio nie jest. Nikon Z8 dostępny jest w pre-orderach za 20 999 zł. No ale nie ma co ukrywać, że dla lwiej części potencjalnych klientów to sprzęt, który ma na siebie zarobić. Data premiery Nikon Z8 nie jest jeszcze znana.