HBO Max przejdzie niemałą przemianę, a wszystko stanie się oficjalne za kilka tygodni. Już teraz wiemy jednak, co planuje Warner Bros. Discovery - jakie plany i ceny zostaną wprowadzone oraz co znajdzie się w ofercie nowej usługi.

Kiedy zniknie i co zastąpi HBO Max?

Już w tym roku planowane jest zastąpienie HBO Max nową platformą Max, ale dojdzie do tego tylko na terenie USA i być może sąsiadujących regionów, jak Kanada. Warner Bros. Discovery nie spieszy się z dokonaniem tak dużej metamorfozy w skali globalnej, co oczywiście nie jest zaskakujące, ponieważ integracja usług HBO Max i Discovery+ nie dotyczy wszystkich rynków, w tym Polski. W naszym kraju sytuacja jest całkowicie inna i skupiamy się na tym w oddzielnym akapicie.

Nowe plany i nowe ceny HBO Max

Według najnowszych doniesień nowa platforma Max przejmie większość cennika i ofertę dotychczas dostępnych w ramach HBO Max, ale pojawią się też nowości. Oprócz istniejących już pakietów - z reklamami kosztujący 10 dolarów i bez reklam kosztujący 16 dolarów - dostępny będzie zupełnie nowy w cenie 20 dolarów. Co widzowie dostaną w zamian za wyższą cenę? Tutaj zapowiedź jest bardzo interesująca, ponieważ wspomina się o wyższej jakości wideo i innych funkcjach. Trudno powiedzieć, co kryje się za dodatkowymi funkcjami, ale moją uwagę zwraca bardziej widmo wprowadzenia lepszej jakości obrazu i dźwięku, ponieważ już teraz HBO Max wspiera 4K, Dolby Vision i Dolby Atmos, więc w grę wchodziłoby chyba tylko podkręcenie bitrate'u dla materiałów dostępnych online, by prezentowały się jeszcze korzystniej.

Połączona oferta - HBO Max i Discovery+?

David Zaslav, aktualny CEO Warner Bros. Discovery, zapowiada dodanie do oferty Max tysiąca tytułów, które do tej pory dostępne są na Discovery+. To dedykowana rodzinie kanałów Discovery Channel platforma VOD operująca m. in. w USA, ale najwyraźniej nie potrafiąca samodzielnie powalczyć o widza. Nie jest to raczej żadną niespodzianką, ponieważ po sukcesie i wzrostach popularności Netfliksa w USA, nowe usługi wyrastały jak grzyby po deszczu, w tym nieistniejące już CBS All Access, które włączono w inną platformę. Dołączenie treści typu reality show i dokumentów z katalogu Discovery brzmi świetnie, ale...

Co stanie się z Playerem należącym do Warner Bros. Discovery?

...w Polsce treści te wędrują na Playera, którego pozycja na polskim rynku jest bardzo mocna. To solidna marka ciesząca się sporą popularnością i trudno mi uwierzyć w to, że ktokolwiek chciałby zaprzepaścić lata budowania takiej rozpoznawalności. Porzucenie nazwy HBO Max na rzecz Max też wydaje mi się mało rozsądne, gdyż większość zwykłych widzów odnosi się do usługi po prostu jako HBO. Rezygnacja z marki HBO i zamknięcie Playera mogłoby, w mojej ocenie, przynieść więcej szkód niż korzyści, ale spoglądając na niektóre kroki podejmowane przez kierownictwo firmy do tej pory, można chyba napisać, że wszystko jest możliwe.

Kiedy nowa platforma Max pojawi się w Polsce?

Pierwsze zapowiedzi mówiły o planach uruchomienia Max na pozostałych rynkach już w 2024 roku, ale w późniejszym czasie te deklaracje nie były potwierdzane. Być może Warner Bros. Discovery nie wycofa się z tej strategii, ale ją odrobinę doszlifuje zanim ponownie zamiesza na europejskim rynku. Przeobrażenie HBO GO w HBO Max odbiło się sporym echem i miało być przełomowym momentem dla platformy, która nareszcie miała wskoczyć na właściwe tory pod każdym względem. Zawirowania na szczycie i przejęcia spowodowały jednak, że wszystko to uległo zmianie i skutki wielu decyzji dotykają widzów cały czas. Niektóre projekty zostały wycofane, inne anulowane, a część treści po prostu sprzedano innym podmiotom.

Miejmy nadzieję, że sytuacja jak najprędzej się uspokoi i w kwietniu - kiedy to odbywa się zapowiedziana konferencja Warner Bros. Discovery dotycząca przyszłości usług VOD - wszystko się wyjaśni.

Źródło: Comicbook.com