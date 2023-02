Wilk z Wall Street

Fenomenalna obsada, znakomita historia i Martin Scorsese za kamerą. Jak wygląda życie amerykańskiego złotego dziecka finansów? Jordan Belfort miał wszystko, ale dalsza pogoń za fortuną przyniosła zgubę. Niesamowita dawka emocji i dobrej zabawy.

Dostępny na Viaplay, Cineman, Player i TVP VOD.

Ted

Chyba każdy w dzieciństwie marzył o tym, by jego pluszak ożył. Życzenie Johna spełniło się, ale gdy obydwaj dorośli okazuje się, że odnalezienie się w takiej rzeczywistości dla dwójki najlepszych kumpli nie będzie łatwe. Szczególnie, gdy John będzie chciał założyć rodzinę i nie będzie poświęcać tyle czasu Tedowi.

Dostępny na SkyShowtime, Prime Video.

Grand Budapest Hotel

Okres międzywojenny, legendarny konsjerż Gustav H. i europejski hotel. Mnogość wątków, różnorodność postaci i dynamika filmu sprawiają, że przez cały czas mamy na czym zawiesić oko. To świetnie wyważony komediodramat, który potrafi wzruszyć równie dobrze, co bawić.

Dostępny na Disney+.

Big Lebowski

Jeff Lebowski nie ma szczęścia do tego stopnia, że zostaje pomylony z milionerem o tym samym imieniu i nazwisku, przez co do jego mieszkania włamuje się dwóch zbirów. Tytułowy bohater chcąc odzyskać rekompensatę od swojego bogatego imiennika za zniszczony przy włamaniu dywan wplątuje się w szereg dziwacznych sytuacji.

Dostępny na SkyShowtime, Prime Video

Kłamca, kłamca

Wielki popis Jima Carrey'a, jako prawnik, któremu nie wolno kłamać. Życzenie syna się spełnia i do odwołania jego ojciec nie może skłamać na żaden temat, co oczywiście uniemożliwia mu wykonywanie zawodu.

Dostępny na SkyShowtime.

Hot Fuzz: Ostre psy

https://www.youtube.com/watch?v=ayTnvVpj9t4&t=105s

Edgar Wright ma wiele udanych filmów w swoim dorobku, ale "Hot Fuzz" nie należy do najgłośniejszych projektów. A zdecydowanie powinien, gdyż opowieść o londyńskim gliniarzu zbyt dobrym na miejskie ulice, który zostaje zesłany do pozornie sielskiego miasteczka jest pełna zwrotów i niespodzianek. Mnóstwo akcji i dobrego humoru, które można przyswajać wielokrotnie.

Dostępny na SkyShowtime.

Dżentelmeni

Guy'a Ritchiego nie trzeba raczej przedstawiać, podobnie jak "Dżentelmenów". Jeden z ciekawszych filmów 2019 roku, w którym śledzimy losy gangstera Mickey Pearsona pragnącego odejść od interesów na emeryturę. Pozbycie się tak rozbudowanego systemu sprzedaży marihuany pociągnie jednak za sobą niespodziewane konsekwencje. Znakomite kreacje, wyborna muzyka, pamiętne sceny.

Dostępny na Cineman, Player i TVP VOD.

Kiler

Nareszcie dostępny w streamingu "Kiler" to perełka polskich komedii. Film Juliusza Machulskiego jest wspominany po dziś dzień, a produkcja zdefiniowała karierę Cezarego Pazury wcielającego się w Jerzego Kilera. Uczciwy taksówkarz wzięty za seryjnego zabójcę całkiem nieźle radzi sobie w nowych okolicznościach - tylko popatrzcie.

Dostępny na CANAL+ online.

American Pie

Chyba nikt nie spodziewał się, że komedia z 1999 roku doczeka się tak wielu sequeli, ale do oryginału sprzed lat wracamy najchętniej. Pomimo zupełnie innej epoki, wiele prawd o związkach pozostaje aktualna do dziś i dlatego ten film tak dobrze bawi.

Dostępny na Prime Video.

Między słowami

Bill Murray i Scarlett Johansson to aktorski duet, o którym część widzów nawet nie wie, ale 20 lat temu dwójka zagrała w jeden z lepszych komedii romantycznych. Co może połączyć żonę fotografika z show businessu i starzejącego się gwiazdora filmowego?

Dostępny na Netflix, SkyShowtime.

Poznaj mojego tatę

Robert DeNiro i Ben Stiller dają niezły popis, bo jako teść i zięć wypadają świetnie, lecz za sobą nie przepadają. Klasyka gatunku, która nie zestarzała się chyba wcale w oczach każdej osoby, która znajdzie się w podobnym położeniu.

Dostępny na Netflix, SkyShowtime.

Zabójcza broń

Wielokrotnie próbowano wznowić serię lub nakręcić jej nową wersję, ale oryginały sprzed lat pozostają niedoścignione. Mel Gibson i Danny Glover przed kamerą to gwarancja dobrej zabawy, a przecież oprócz pierwszej części dostępne są aż trzy historie dwóch policjantów, którzy uwielbiają się i w takim samym stopniu nie znoszą.

Dostępny na HBO Max, CANAL+ online.

Ace Ventura: Psi detektyw

Dosyć specyficzny, ale świetnie odebrany film z popisową rolą Jima Carrey'a, jako detektyw specjalizujący się w odnajdowaniu zwierząt. Poszukiwania zaginionego delfina zajmą mu więcej czasu niż pozostałe sprawy, ale ile będzie przy tym zabawy.

Dostępny na Netflix.

Vinci

W filmografii Juliusza Machulskiego są ogromne hity, ale "Vinci" nigdy nie zdołał przebić się tak jak wiele innych produkcji. Film z Robertem Więckiewiczem i Borysem Szycem w obsadzie opowiada historię dwóch przyjaciół, którzy poszli zupełnie innymi drogami. Spotykają się po latach, by zaplanować kradzież "Damy z łasiczką" - obrazu, który odwiedza Polskę. Obydwaj będą mieli trochę inny plan na tę akcję...

Dostępny na Player.pl

40-letni prawiczek

Na pozór ułożone życie zawodowe i prywatne Andy'ego zmienia się nie do poznania, gdy wychodzi na jaw, że ma 40 lat i nigdy nie uprawiał seksu. Koledzy z pracy chcą mu pomóc, ale Andy poznaje Trish - matkę trojga dzieci - i priorytety zaczynają się zmieniać. Fantastyczna rola Steve'a Carella.

Dostępny na Netflix, SkyShowtime.