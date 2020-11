Sytuacja kin ponownie nie jest zbyt kolorowa, ponieważ multipleksy oraz kina studyjne nie działają (także w wielu innych krajach, nie tylko w Polsce) i nie wiadomo, czy przed końcem roku wznowią działalność. Jeśli jednak w ostatnich miesiącach byliście w kinie, to istnieje szansa, że wybraliście się na najnowszy film Christophera Nolana pt. „Tenet”. Ten film szpiegowski określany był mianem iskry mającej na nowo rozpalić rynek kinowy, który zamarł po lockdownie z początku roku. Reżyser z wyników finansowych był raczej zadowolony i dał temu wyraz swoimi wypowiedziami, co nie pokrywało się z reakcją wytwórni, która na pewno liczyła na więcej wpływów przy liczącym około 300 mln dolarów budżecie „Tenet”.

Sam film uznałem za udany, bo Nolan ponownie zaserwował nam łamigłówkę, w której ciężko się połapać, a opakowaną w widowisko niemalże pozbawione komputerowych efektów specjalnych. Nie jest to produkcja pozbawiona wad, co zaznaczyłem w recenzji „Tenet”, ale film ma sporo atutów, a do nich na pewno należy muzyka skomponowana przez Ludwiga Göranssona (wcześniej m. in. „The Mandalorian”).

Jest mocna, dobitna i znakomicie spełnia swoje zadanie potęgując wszystkie emocje towarzyszące każdemu etapowi seansu. Stosunkowo rzadko natrafiam na inne osoby, które podobnie jak ja lubią głośne pokazy, tak jednogłośnie wraz z pozostałymi uczestnikami pokazu „Tenet” w kinie IMAX stwierdziliśmy, że ostatnia sekwencja filmu była zbyt głośna i trwała zbyt długo przy tak dużym stopniu hałasu. Christopher Nolan zapewne by się z nami nie zgodził, tak samo jak nie uważa, by ledwo słyszalne dialogi w jego filmach były problemem.

Nolan mierzy się z krytyką dźwięku w swoich filmach od lat

Przyznam, że w trakcie oglądania „Interstellar”, „Mroczny rycerz powstaje” lub „Dunkierka” nie odniosłem wrażenia, by którekolwiek z dialogów były niezrozumiałe, a muzyka zbyt głośna, to po premierze każdego z filmów w Sieci wrzało od dyskusji poruszających te kwestie. Nawet dziś bardzo łatwo jest do nich powrócić, a sprawa miksu dźwięku w filmach Nolana nie jest poruszana przeze mnie przypadkowo, bo jak donosi serwis IndieWire, reżyser odniósł się do większości zarzutów w nowej książce Tom Shone’a o tytule „The Nolan Variations”. Powiedział, że uwagi na temat niesłyszalnych dialogów otrzymywał nawet od kolegów po fachu. Jeden z nich stwierdził, że nie chodziło nawet o zbyt głośną muzykę, a o [nieudolny] miks wszystkich ścieżek.

