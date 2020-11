Co obejrzymy w grudniu? Znamy pierwsze nowości na Netflix

Dobrze znana większości widzów seria „The Toys That Made Us” zyskała popularność dzięki sentymentalnemu nawiązywaniu do marek i zabawek sprzed lat. W podobnym tonie utrzymana zostanie nowość „The Holiday Movies That Made Us”, czyli „Świąteczne filmy naszej młodości”, gdzie twórcy przyjrzą się najpopularniejszym świątecznym produkcjom. W filmie „Świąteczne życzenie Angeli” poznamy historię dziewczynki, która postawiła sobie za cel zjednoczenie rodziny na święta.

„Detention” to azjatycka produkcja zabierająca nas do szkoły Greenwood High w latach 90. Studentka z wymiany przypadkowo trafia do zakazanej strefy kampusu i spotyka tam ducha. Poznaje nieznaną i traumatyczną historię ostatnich 30 lat oraz to, jak grupa młodych studentów i nauczycieli była prześladowana podczas walki o wolność w epoce cenzury. Oni wszyscy wciąż czekają na to, aż ktoś opowie ich historię.

W filmie „Bal” Maryl Streep, Nicole Kidman i Barry Glickman wcielają się w aktorów teatralnych z Nowego Jorku, którzy wpadają w nie lada tarapaty po tym, jak ich najnowsza sztuka okazała się klapą. Ruszą oni do pomocy młodej Emmie Nolan, której zakazano pojawić się na szkolnym balu z partnerką.

Najbardziej wyczekiwanymi premierami będą jednak bez wątpienia „MANK” Davida Finchera z Garym Oldmanem w roli głównej oraz film sci-fi George’a Clooney’a „Niebo o północy”, a także serial „Bridgertonowie”. Pierwszy z tytułów to szansa na poznanie historii stojącej za scenariuszem „Obywatela Kane’a” – jednego z największych hitów kina od Orsona Wellesa. Zrealizowany tylko w wersji czarno białej film pojawi się na Netflix 4 grudnia, a kilkanaście dni wcześniej miał pojawić się w kinach. W obecnej sytuacji możemy więc tylko liczyć na debiut online.

„Niebo o północy” natomiast opowie o postapokaliptycznym świecie, do którego powrócić chcą astronauci wysłani przed laty na misję kosmiczną. Postać Clooney’a, naukowiec Augustine, samotnie pracuje na Arktyce i gdy odkrywa zmierzający ku Ziemi statek będzie starał się nawiązać z nim kontakt i powstrzymać załogę przed lądowaniem na naszej planecie. „Bridgertonowie” to nowy kostiumowy serial Netfliksa, który skupi się na postaci Daphne Bridgerton – najstarszej córki potężnej familii, która wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Jej plan o znalezeniu prawdziwej miłości będzie jednak torpedowany wieloma niepowodzeniami.

Lista nowości na Netflix – grudzień 2020 (aktualizowana)

The Holiday Movies That Made Us Świąteczne filmy naszej młodości 2020 Angela’s Christmas Wish Świąteczne życzenie Angeli 2020 Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic 2020 Hazel Brugger: Tropical Hazel Brugger: Tropical 2020 Do Do Sol Sol La La Sol Do Do Sol Sol La La Sol 2020 Break it all Break 2018 Just Another Christmas Święta, święta i… znowu święta 2020 Chico Bon Bon and the Very Berry Holiday Chico: Małpka złota rączka i świąteczna gorączka 2020 Private Lives Private Lives 2020 Mank Mank 2020 Selena: The Series Selena – serial 2020 Leyla Everlasting Leyla Everlasting 2020 Captain Underpants Mega Blissmas Kapitan Majtas: Megaodjazdka 2020 Mighty Express: A Mighty Christmas Mighty Express: Świąteczna przygoda 2020 Room 2806: The Accusation Pokój 2806: Seksafera 2020 Rose Island Wyspa Róży 2020 Alice in Borderland Alice in Borderland 2020 The Mess You Leave Behind Bałagan, jaki zostawisz 2020 Giving Voice Nasz głos na Broadwayu 2020 The Prom Bal 2020 Start-Up Start-Up 2020 Ma Rainey’s Black Bottom Ma Rainey: Matka bluesa 2020 The Midnight Sky Niebo o północy 2020

Źródło: Upflix.pl