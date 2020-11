na ratunek arktyce

Ale jednocześnie stwarza to ogromne zagrożenie dla zamieszkujących te tereny ludzi, a także – a może przede wszystkim – dla zwierząt, z których część gatunków po prostu wyginie. Przyszłość dotychczasowej równowagi staje pod znakiem zapytania, a my dzięki dokumentowi National Geographic mamy szansę usłyszeć ich historie. Inuci są zmuszeni do łączenia sił i walki o to, co wydarzy się w przyszłości z ich ojczyzną i terenami. Bez zwierząt mieszkańcy Arktyki nie przetrwają, a dotychczasowa równowaga już teraz daje się we znaki.

Producentem dokumentu jest ekolog i badacz National Geographic

Za realizację dokumentu odpowiada reżyser Scott Ressler, zaś producentem został dr Enric Sala, będący jednym z głównych badaczy Nat Geo. Przerwał on pracę na uniwersytecie, by zacząć działalność aktywnego ekologa i włączyć się w ochronę wód. W filmie poznamy punkt widzenia typowych myśliwych z tamtego regionu, ale i młodzieży oraz aktywistów. Z wielu informacji, które podają zupełnie nie zdawałem sobie sprawy i jeśli miałbym użyć w przypadku któregokolwiek z dokumentów zwrotu, że otworzył mi oczy, to bez wahania byłaby to najnowsza produkcja National Geographic.

