Pierwszy odcinek „Żywioły Saszy. Ogień” już dostępny

Twórcy postanowili, że nie rozpoczną serialowej historii Saszy od pierwszego tomu, który napisała Katarzyna Bonda, lecz od trzeciego. Nie jest to pierwszy taki przypadek, bo wcześniej Player zrealizował „Chyłkę” w oparciu o drugą książkę. Na serię Bondy składają się cztery tomy, których tytuły odnoszą się do czterech żywiołów, a 1. sezon serialu jest adaptacją „Lampionów”. Podejrzewam, że autorzy scenariusza widzieli w niej większy potencjał na mocne otwarcie serialu, który w dalszych sezonach mógłby nieco zwolnić. Dokładnie to spotkało „Chyłkę”…

Scena otwierająca serial, w której jest przywiązana do krzesła, torturowana i pozostawiona w pożarze, ma nam pokazać, z jakiego piekła uciekła Sasza do Wielkiej Brytanii. Odniesienia do przeszłości, której jeszcze nie znamy, napotykamy na każdym kroku, więc można śmiało oczekiwać wyjaśniania tych zdarzeń w następnych odcinkach. Główna bohaterka sprawia wrażenie silnej i zdeterminowanej, ale wszystko przez co przeszła będzie do niej wracać i wytrącać ją z równowagi. Jej starania w zachowaniu balansu pomiędzy nowym życiem (w roli matki), zmaganiem się z przeszłością i rozwikłaniem nowej sprawy nadają całości sporej dynamiki. Od samego początku jesteśmy wrzuceni w środek akcji, a kolejne informacje są sukcesywnie przed nami odkrywane.