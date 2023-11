Niepokojące wieści: miliony stracą pracę. Oto winowajca

AI jest dziś wszędzie. Na całym świecie zapanował marketingowy szał na wkładanie sztucznej inteligencji do każdej aplikacji i każdej usługi. Oczywiście - wszystko dlatego, żeby nie przegapić "the next big thing" jakim ma być właśnie AI. Jednocześnie jednak, dookoła sztucznej inteligencji od lat narasta wiele spekulacji, szczególnie w sytuacji, gdy w grę wchodzi wykorzystanie jej w sferze zawodowej.

Już teraz mamy przecież autonomiczne pojazdy, a sztuczna inteligencja generuje nam obrazy, tekst, muzykę czy nawet krótkie filmy, a przecież wiadomo, że z czasem możliwości będą tylko i wyłącznie rosły. To, że SI zastąpi ludzi w niektórych zawodach jest więc już niemal pewne, ale wciąż tematem debat jest to, które branże tego doświadczą i w jakiej skali.

Oczywiście - jest to wróżenie z fusów, ale myślę, że już dziś można wytypować te, w których ludzie będą musieli znacznie zmienić sposób działania, by być konkurencyjnymi względem SI.

Copywriter

Chyba najbardziej oczywisty zawód, który już teraz "cierpi" przez AI. Teksty stworzone przez komputer często są bowiem nie do odróżnienia od tego, co produkują ludzie i w kwestii pracy na tekście sztuczna inteligencja już teraz jest w stanie pracować efektywniej niż nawet najlepszy człowiek. Oczywiście - są obszary, w których jeszcze sobie nie radzi, szczególnie w kontekście materiałów autorskich, zawierających opinie czy przemyślenia, ale jeżeli mowa o wszelkiego rodzaju zestawieniach, porównaniach, czy po prostu - tekstach na tematy popularne, AI jest narzędziem, które już dziś jest wykorzystywane i które będzie tylko coraz popularniejsze.

Źródło: Instagram (@fit_aitana)

Influencer

W ostatnim czasie możemy obserwować dosłownie wysyp influencerów wygenerowanych przez AI i, co ważne, reakcje użytkowników portali społecznościowych póki co wydają się być bardzo pozytywne. Zobaczmy chociażby przykład hiszpańskiej modelki, która zarabia ponad 10 tysięcy euro miesięcznie, a i w Polsce takich przykładów nie brakuje. Jeżeli agencje influencerskie mogą mieć takiego "pracownika" który nie generuje konfliktów, nie łamie zasad współpracy z markami i sam nie pobiera wynagrodzenia, a do tego - gromadzi wokół siebie społeczność, to moim zdaniem branża influencerska przejdzie w najbliższym czasie sporą transformację.

Tłumacz

Oczywiście - narzędzia do tłumaczeń istniały już od długiego czasu, ale wszyscy wiemy, w jaki sposób działa Tłumacz Google i jak można mu zaufać. AI w tym wypadku dużo lepiej radzi sobie nie tylko z kontekstem, ale też - ze stylem wypowiedzi, który można ustalić, w zależności, jakiego dokumentu potrzebujemy. AI wydaje się dużo lepiej rozróżniać też elementy slangu, mowy potocznej czy pewnych zwrotów formalnych. Tak jak w przypadku copywritingu, jest już też wykorzystywana w biznesie i choć tłumaczenie najważniejszych dokumentów wciąż zleca się ludziom, nie jest powiedziane, że się to nie zmieni w przyszłości.

Kierowca

To, co w tym momencie hamuje rozwój samojeżdżących aut to nie problemy technologiczne, a prawne. Wciąż nie wiemy, jak zareagować, gdy AI spowoduje wypadek i kto w takim razie jest winny. Nie zmienia to faktu, że dziś AI jest już znaczenie "bezpieczniejszym" kierowcą od ludzi, a dodatkowo - nie męczy się i nie obowiązują jej regulacje odnośnie czasu pracy. Dlatego, kiedy problemy prawne zostaną rozwiązane, jestem zdania, że branżę transportową czeka duża zmiana.

Grafik

Umiejętność pracy z AI w kwestii grafiki to umiejętność odpowiedniego promptowania, by uzyskać określony efekt. Póki co tę wiedzę posiada niewiele osób, ale jestem zdania, że wraz z upowszechnieniem się AI, taka umiejętność stanie się równie powszechna jak korzystanie z komputera. To z kolei sprawi, że choć bardziej zaawansowane kreacje wciąż będą tworzone przez ludzi, tak podstawowe zadania w całości przejmie AI.

A który zawód według was najbardziej odczuje rosnącą popularność AI?

Źródło: Depositphotos