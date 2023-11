Ta hiszpańska modelka zarabia 10 tys. euro miesięcznie. Szkoda, że nie istnieje

Poznajcie Aitanę — modelkę, która zarabia krocie, chociaż… nie istnieje

Aitana Lopez to prawdziwa celebrytka. 25-letnia modelka z Barcelony z różowymi włosami zarabia miesięcznie nawet 10 tysięcy euro, a przy okazji podbija Internet i rzekomo dostaje nawet zaproszenia od celebrytów na randkę. Na żadną jednak nie pójdzie — a dlaczego? Bo nie istnieje.

Źródło: Instagram (@fit_aitana)

Jak donosi serwis Euronews, Rubén Cruz, założyciel agencji The Clueless, miał niedawno problem ze znalezieniem dostatecznej ilości klientów. Po analizie jego zespół doszedł do wniosku, że wiele projektów nie dochodzi do skutku z winy samych influencerów. Skoro nie mógł znaleźć odpowiednich osób, stwierdził, że najlepiej będzie takiego influencera… po prostu sobie zrobić. Tak właśnie powstała Aitana.

Aitana to celebrytka stworzona przez sztuczną inteligencję

Aitana to wytwór agencji The Clueless przy użyciu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. To agencja tworzy całe jej życie, chcąc sprawić, żeby jej postać była jak najbardziej autentyczna. To ma spowodować, że ludzie będą się nią inspirować, będą mogli się z nią utożsamiać, a przy okazji daje to większe pole do zdobycia szerokiej fanbazy i dostawania coraz bardziej lukratywnych ofert od firm. Aitana to entuzjastka fitnessu, a także bardzo zdeterminowana osoba o złożonym charakterze. Przy okazji 25-latka jest towarzyska i opiekuńcza.

Źródło: Instagram (@fit_aitana)

Misja się udała, bowiem w chwilę Aitana na swoim profilu na Instagramie zdobyła ponad 120 tysięcy obserwujących. Za każdą reklamę dostaje około 1 tysiąc euro, została twarzą firmy sprzedającej suplementy, a dodatkowo publikuje swoje zdjęcia w bieliźnie na platformie Fanvue. Pracownica idealna i perfekcyjny sposób na biznes, który z boku może wydawać się zabawny, czy jednak coś niepokojącego, przekraczającego granicę dobrego smaku? Dajcie znać, co o tym myślicie.

Źródło, grafika wyróżniająca: Euronews