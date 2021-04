Diesel w odwrocie, za chwile przegra z hybrydą

Największe spadki sprzedaży notują samochody wyposażone w silniki diesla, ich udział w rynku w 1. kwartale 2021 roku spadł o ponad 20% w porównaniu do 1. kwartału 2020 roku. W wielu krajach takich jak Niemcy czy Hiszpania ten spadek jest jeszcze większy bo sięga niemal 30%. Nieco mniejszy spadek zanotowały silniki benzynowe, w całej Europie ich sprzedaż spadła o 16,9%, z 1,3 do 1,1 miliona sztuk. Udział w ogólnej sprzedaży wyraźnie spadł poniżej 50%, pomimo tego, że jeszcze rok temu wynosił ponad 52%. Co ciekawe nieco pod prąd idzie Francja, tutaj sprzedaż samochodów z silnikiem benzynowym wzrosłą o 8%, a sprzedaż diesli spadła tylko o 11%.

Największy wzrost sprzedaży samochodów z napędem alternatywnym dotyczył hybryd typu plugin (PHEV), których w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim przybyło na rynku blisko trzykrotnie więcej. W gruncie rzeczy to nawet nie dziwi, oferta tego typu samochodów bardzo się w ostatnich miesiącach poprawiła, a producentom aut zależy na ich sprzedaży aby poprawić swoje wskaźniki emisyjności. Z racji sposobu pomiaru, auta typu PHEV, które są w stanie przejechać „na prądzie” 40-50 km znacząco redukują emisję CO2 dla całej floty. Mocno wzrosła też sprzedaż tradycyjnych hybryd typu HEV, bo praktycznie się podwoiła. Z tego wszystkiego najwolniej rośnie rynek samochodów elektrycznych, bo „tylko” o 59%.

W liczbach bezwzględnych wygląda to następująco. Przez pierwsze trzy miesiące 2021 roku w Europie sprzedano 146 000 pojazdów elektrycznych, 208 000 hybryd typu PHEV oraz niemal 470 000 samochodów z tradycyjnym napędem hybrydowym. W sumie udział w rynku tych trzech rozwiązań to 32,3%, czyli co 3 nowe auto sprzedawane w Europie ma jakąś formę elektryfikacji. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to zaledwie 16,2%, więc różnica jest ogromna i wiele wskazuje na to, że w kolejnych kwartałach będzie jeszcze lepiej.

źródło: ACEA