Tylko u nas! Jak klienci wykorzystują nielimitowany internet mobilny w T-Mobile

Tak samo, jak w przypadku Orange Flex, na początek nieco kontekstu do tej usługi nielimitowanego internetu mobilnego w T-Mobile.

Nielimitowany internet mobilny w T-Mobile

T-Mobile wrócił ze swoją ofertą nielimitowanego internetu mobilnego dla domu w lipcu 2021 roku - Wraca nielimitowany internet mobilny w T-Mobile!.



Na dziś w jej ramach, możemy wybierać spośród trzech dostępnych pakietów z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, 60 Mb/s i 90 Mb/s w cenie 60 zł, 70 zł i 90 zł miesięcznie. Aktualnie przy najwyższej prędkości dla nowych klientów jest promocja pół roku za darmo, co uśredniając daje nam 67,50 zł miesięcznie.

Pół roku później, na początku 2022 roku, nielimitowany internet mobilny pojawił się też w abonamencie głosowym T-Mobile - Mocne uderzenie T-Mobile! Pierwsza oferta na rynku z nielimitowanym transferem danych w smartfonie.



Obecnie możemy wybrać tu dwa abonamenty - pierwszy za 70 zł miesięcznie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, a drugi za 90 zł miesięcznie już bez żadnych ograniczeń danych i prędkości.

Zużycie transferu danych w nielimitowanym internecie mobilnym T-Mobile

Przechodząc już do tego, jak wykorzystują ten nielimitowany internet klienci T-Mobile - podstawowa informacja jest taka, iż zaledwie 1% klientów taryf nielimitowanych przekracza granicę 300 GB miesięcznie.

W przypadku Orange Flex rekordzista zużył w ciągu miesiąca ponad 3 TB danych, T-Mobile poinformował nas, że rekord za ubiegły miesiąc należy do klienta biznesowego i wynosi 16,4 TB - karta SIM w routerze WiFi.

Z kolei, jeśli chodzi o klientów indywidualnych, największe zużycie w ubiegłym miesiącu wyniosło 5,85 TB - również karta SIM w routerze WiFi. A jak to wygląda w abonamencie głosowym, a więc karta SIM w smartfonie? Rekord to 3,6 TB.

Stock Image from Depositphotos.