Warto teraz przenieść swój numer do T-Mobile - nawet 9 miesięcy za 0 zł

Internet mobilny bez limitu danych i prędkości za darmo w T-Mobile

Zaczniemy od zupełnej nowości na polskim rynku, a więc od testów internetu mobilnego w smartfonie - bez limitu danych i prędkości (z dostępem do sieci 5G T-Mobile) bez opłat aż przez 3 miesiące. To czas na sprawdzenie w boju możliwości nielimitowanego internetu od T-Mobile w naszej lokalizacji zupełnie bez opłat, a dopiero po tym okresie podjęcie decyzji o przejściu do tego operatora.

Jak skorzystać z tej promocji w T-Mobile? Wystarczy być w posiadaniu jednego z urządzeń z tej listy (pdf), obsługujących wirtualne karty eSIM, złożyć na nią zamówienie na tej stronie, no i korzystać przez 3 miesiące zupełnie bez opłat.



W przypadku, gdy testy te będą dla nas zadowalające, w każdej chwili możemy zdecydować się na ostateczne przeniesienie swojego numeru i podpisanie umowy z T-Mobile. Tutaj do wyboru mamy szereg możliwości.

Abonament komórkowy z pełnym no limit na rozmowy, wiadomości i internet mobilny

Przeważnie, gdy decydujemy się na przeniesienie numeru do innego operatora, zastanawiamy się najpierw nad tańszym abonamentem, i w miarę późniejszego zapotrzebowania zwiększamy ewentualnie swój pakiet o większe limity transferu danych. W przypadku nowej oferty na abonament w T-Mobile takich dylematów nie musimy mieć.

Przede wszystkim możemy tu skorzystać znowu z darmowego testu trwającego do 30 dni, w tym okresie - jeśli nie zdecydujemy się na dalsze korzystanie z usług, poniesione koszty zostaną nam zwrócone. Co do samego zaś wyboru odpowiedniego abonamentu, mamy do wyboru dwie opcje w dwóch najbogatszych pakietach - odpowiednio 6 miesięcy lub 9 miesięcy bez płacenia abonamentu.



Co to dokładnie oznacza? Otóż przy planie za 70 zł miesięcznie, gdzie mamy gratis pół roku, średni koszt abonamentu wyniesie nas ostatecznie 52,50 zł miesięcznie, a więc taniej niż w niższym pakiecie za 55 zł.

Z kolei abonament za 90 zł miesięcznie, to już 9 miesięcy za darmo, co w rezultacie daje nam koszt miesięczny na poziomie 56,25 zł. Tak więc okazuje się, że ze wszystkich czterech pakietów, najbardziej opłaca się przy przeniesieniu numeru wybrać najbogatszy i najdroższy plan T-Mobile L. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz nielimitowany internet mobilny - brak limitów danych i prędkości. Do tego przez 3 miesiące nie płacimy za usługę Rozrywka Uwolniona i dostajemy dodatkową kartę SIM do routera WiFi, z której możemy korzystać w razie potrzeby - za nieużywaną nie płacimy.

Oferta łączona dla przenoszących numer do T-Mobile

Decydując się na przeniesienie numeru, potrzebujemy do tego inne usługi? Tutaj również możemy skorzystać z promocji 9 miesięcy bez płacenia abonamentu w ofercie łączonej T-Mobile.



Ponownie uśredniając, nasz koszt miesięczny wyniesie nas 93,75 zł miesięcznie - to często koszt samych światłowodów z limitem prędkości do 1 Gb/s. W promocji w T-Mobile w tej cenie dostaniemy:

abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami i internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości

światłowody z limitem prędkości do 900 Mb/s

telewizja z pełnym pakietem kanałów na rok (po roku możemy zdecydować czy chcemy za niego płacić pełny koszt)

dostęp do HBO MAX, Eleven Sports, Legimi, Tidal, Da Vinci Kids lub Viaplay bez opłat na pół roku

dekoder i router WiFi bez opłat

Światłowody bez opłat przez pół roku

Co w przypadku, gdy nie chcemy przenosić numeru, ewentualnie mamy już abonament komórkowy w T-Mobile, a potrzebujemy samych światłowodów? Tutaj również operator nie zapomina o takich klientach i przygotował inną promocję.



Nowi klienci mogą wybierać spośród trzech pakietów światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s, 600 Mb/s i 900 Mb/s. Dwa pierwsze dostępne są bez opłat przez 3 miesiące, więc ich koszt średni wyniesie nas odpowiednio 52,50 zł i 61,25 zł miesięcznie. Z kolei klienci, którzy mają już abonament komórkowy w T-Mobile zapłacą za limit 300 Mb/s zaledwie 35 zł, a za 600 Mb/s 43,75 zł miesięcznie.

Natomiast za najwyższy limit prędkości do 900 Mb/s, miesięczny koszt dla nowych klientów to 67,50 zł, a obecnych 52,50 zł - czyli tyle, co najniższa prędkość dla nowych klientów.

Domowy internet mobilny bez opłat przez pół roku

W przypadku, gdy w naszej lokalizacji brakuje jeszcze dostępu do światłowodów, możemy skorzystać z domowego internetu mobilnego bez limitu danych - zarówno z anteną zewnętrzną i routerem WiFi, jak i z samym routerem.



Tutaj, podobnie jak przy abonamencie komórkowym warto rozważyć wybór korzystniejszych cenowo dwóch droższych pakietów. Najtańszy pakiet bowiem kosztuje 80 zł miesięcznie i zawiera limit prędkości transferu do 30 Mb/s, z kolei pakiet z limitem 90 Mb/s tylko niewiele drożej, bo 82,50 zł dla nowych klientów i 67,50 dla obecnych klientów T-Mobile. Natomiast brak limitów danych i prędkości to koszt 97,50 zł dla nowych klientów i 82,50 zł dla obecnych.



Przy dobrym zasięgu w naszej lokalizacji, wystarczy skorzystać z oferty na domowy internet mobilny bez anteny - z samym routerem WiFi. Wówczas za pakiet z limitem prędkości do 90 Mb/s nowi klienci zapłacą 67,50 zł miesięcznie, a obecni 52,50 zł.

Tak więc obecnie jest w czym wybierać w ofercie T-Mobile, zarówno jeśli chodzi o same abonamenty komórkowe czy na domowy internet mobilny, jak i przy ofercie łączonej, która dla klientów przenoszących numer od innego operatora kosztuje tyle, co same światłowody. Interesująca jest też opcja wcześniejszego przetestowania usługi internetu mobilnego, co może przekonać wielu klientów do przeniesienia swojego numeru do T-Mobile.