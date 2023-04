To pierwsza taka okazja w historii, by za darmo i co ważne - bez zmiany operatora i bez zobowiązań, móc przetestować usługę, dostępną tylko na abonament z długoterminowym zobowiązaniem. Mowa o nielimitowanym internecie mobilnym w T-Mobile, ale jest jeden warunek - musicie posiadać smartfona z obsługą eSIM.

Nielimitowany internet mobilny w smartfonie - za darmo na 3 miesiące

Promocja ta, to tylko część - z pewnością mająca zachęcić do przeniesienia się od innego operatora, nowej oferty T-Mobile na abonament czy domowy internet mobilny dla przenoszących numer.

Jakie są warunki? Wystarczy od 25 kwietnia wejść na stronę T-Mobile, zamówić online kartę e-SIM z dostępem do internetu, aktywować ją w swoim smartfonie i przez 3 miesiące testować nielimitowany dostęp do sieci. Po tym okresie dopiero zadecydować czy spełnia nasze oczekiwania i podpisać umowę lub zrezygnować.

Forma promocji może oczywiście być problematyczna dla niektórych osób, w szczególności tych, które co prawda mają eSIM w smartfonie, ale mają już dodaną wirtualną kartę swojego operatora i korzystają na niej z rozmów, wiadomości i internetu mobilnego. Tak więc, to promocja głównie dla osób ze smartonami z wolnym slotem eSIM. Osobiście na eSIM korzystam z rozmów i wiadomości, a na fizycznej karcie SIM mam aktywowany właśnie internet mobilny. Gdyby w T-Mobile była odwrotna opcja, z pewnością bym potestował.

Nowa oferta na abonament komórkowy dla przenoszących numer do T-Mobile

Decydując się od razu na przeniesienie numeru do abonamentu w T-Mobile, możemy go testować przez 30 dni za darmo i ewentualnie zrezygnować z niego po tym okresie, bez żadnych kosztów.

W nowej promocyjnej ofercie możemy wybierać spośród dwóch opcji. Za 70 zł miesięcznie wykupić abonament M, który przez 6 miesięcy będzie za darmo, a więc przez dwa lata uśredniony koszt wyniesie nas 52,50 zł miesięcznie. W pakiecie mamy nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz internet mobilny bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s.



Druga opcja to abonament L za 90 zł, ale za 9 miesięcy nie płacimy, więc miesięcznie wyjdzie to niewiele drożej niż pierwsza opcja - 56,25 zł. Co więcej mamy tu internet mobilny bez limitu danych i prędkości. Dodatkowo, dostajemy drugą kartę SIM do routera z limitem 50 GB transferu danych w miesiącu - za darmo na 30 dni. Nie ponosimy też kosztów, gdy z niej nie korzystamy - w przeciwnym wypadku dojdzie 30 zł miesięcznie za tę kartę.

Wydaje się, że to próba przebicia nowej oferty Orange Flex z usługą UNLMTD, w której to za 80 zł dostajemy nielimitowany w dane i prędkość internet mobilny w smartfonie i na dodatkowej karcie SIM z tym samym numerem, którą to możemy włożyć do routera. Tak więc trochę nieudana próba, bo w T-Mobile łącznie zapłacimy 86,25 zł miesięcznie, a na dodatkowej karcie SIM mamy limit 50 GB.

Nowa oferta łączona dla przenoszących numer do T-Mobile

Z podobnych darmowych okresów, możemy skorzystać przy przeniesieniu numeru i wykupieniu światłowodów z telewizją lub bez.



Ciekawie wyglądają same światłowody z limitem prędkości 900 Mb/s, za które średnio zapłacimy 67,50 zł - to koszt zbliżony do pakietów z limitem 600 Mb/s.

Nowa oferta na domowy internet mobilny do T-Mobile

Jeśli nie macie w swojej lokalizacji dostępu do światłowodów, również w ofercie na internet mobilny można skorzystać z nielimitowanego dostępu do sieci, bez płacenia za abonament przez pół roku.



Zarówno w ofercie na internet mobilny z routerem, jak i z routerem i anteną zewnętrzną.



Nowe oferty dostępne są już od dzisiaj, a wspomniana promocja na darmowy test nielimitowanego internetu w smartfonie z eSIM od 25 kwietnia.

Źródło: T-Mobile.