Nielimitowane pakiety w ofertach na kartę już prawie za 50 zł. Jak do tego doszło?

Ponad rok temu zaczął się festiwal rozdawania "darmowych" gigabajtów w nielimitowanych ofertach na kartę. Początkowo było to dodatkowe 100 GB miesięcznie przez rok, teraz doszło już do 400 GB, ale jednocześnie i całkiem niepostrzeżenie ceny za nie zbliżają się już do 50 zł miesięcznie.

Klienci ofert na kartę są najbardziej wrażliwi na podwyżki i najbardziej mobilni, w każdej chwili gotowi zmienić operatora na korzystniejszego cenowo. Problem w tym, że każdy z operatorów zdecydował się na podobne promocje i w podobnych cenach. Niemniej w rezultacie, nikt nie mówił przez ten rok o podwyżkach w ofertach na kartę, a te de facto miały miejsce.

Największa podwyżka miała miejsce w przypadku dwóch operatorów, którzy w promocji tej sięgnęli pułapu 4800 GB na rok, a wiec 400 GB miesięcznie. Zaczął T-Mobile, a wczoraj dołączył Play, siłą rzeczy w tym gronie za chwilę pojawi się Orange i Plus. Zerknijmy więc, jak to wygląda obecnie po wczorajszym debiucie nowej oferty na kartę w Play.

T-Mobile na kartę - 4800 GB lub 2400 GB na rok

Zacznijmy jednak od T-Mobile, bo ten operator jako pierwszy przebił granicę 40 zł i udostępnił pakiet GO! w ofercie na kartę za 45 zł. W jego ramach można korzystać z limitu 60 GB transferu danych, a co miesiąc przez rok dostajemy w bonusie 400 GB.



Drugi pakiet uprawniony do promocji, ale z mniejszym bonusem 2400 GB, a więc 200 GB co miesiąc, dostępny jest w pakiecie za 35 zł miesięcznie z limitem 40 GB w miesiącu.

Play na kartę - 4800 GB, 2400 GB lub 1200 GB na rok

Nieco więcej opcji cenowych do skorzystania z promocji jest w nowej ofercie na kartę w Play, w której pojawił się nowy pakiet za 45 zł. Zawiera on podobnie jak w T-Mobile 60 GB transferu w miesiącu i w bonusie 4800 GB - 400 GB co miesiąc przez rok.



Pozostałe dwa pakiety za 35 zł i 40 zł miesięcznie, zawierają w ramach pakietu 40 GB i 50 GB, w ramach bonusu odpowiednio 1200 GB (100 GB miesięcznie) i 2400 GB (200 GB miesięcznie) przez rok. Drobnym niuansem jest tu dostęp do 5G, wcześniej można był z niego korzystać w planach za 35 i 40 zł miesięcznie, teraz przeniesiono to tylko do nowego planu za 45 zł miesięcznie.

Orange na kartę - 2400 GB na rok

W Orange na kartę uprawnione do promocji są dwa nielimitowane pakiety - za 35 zł i 39 zł miesięcznie, zawierające 67,5 GB i 100 GB miesięcznie, a w bonusie na rok przyznawane jest po 200 GB co miesiąc, a więc łącznie 2400 GB.



Plus na kartę - 2000 GB lub 1500 GB na rok

Aktualna oferta na kartę w Plus to trzy uprawnione pakiety. Najdroższy za 40 zł miesięcznie zawiera 50 GB transferu danych, a w bonusie co miesiąc 150 GB, po roku dodatkowe 200 GB - razem 2000 GB.



Z kolei pakiety za 35 zł i 30 zł miesięcznie, zawierają 40 GB i 30 GB, a w bonusie co miesiąc po 100 GB, po roku po 300 GB dodatkowego transferu, a więc łącznie po 1500 GB.

Jak widać i jak na razie tylko Orange i Plus trzymają się granicy 40 zł miesięcznie za nielimitowany pakiet w ofertach na kartę. Podejrzewam jednak, iż z chwilą gdy i u nich pojawi się promocja z 4800 GB na rok, również będzie temu towarzyszył pakiet za 45 zł. Idąc dalej tym trendem, gdy tegoroczna promocja się skończy, a więc w przyszłym roku - najprawdopodobniej operatorzy dobiją już do 50 zł. Nie wiem czym przykryją taką podwyżkę - może 10000 GB na rok? Niemniej to już poziom cen, który do niedawna był standardem w abonamentach.

