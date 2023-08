Nowa oferta na nielimitowany internet mobilny w T-Mobilne - który pakiet wybrać?

Internet mobilny z limitem 100 GB transferu danych w miesiącu

Zacznę jednak od najtańszej oferty na internet mobilny w T-Mobile - wprawdzie tej z limitami, ale ustawionymi na 100 GB. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, iż limit 50 GB transferu danych w miesiącu jest wystarczający w zupełności dla jednej osoby pracującej zdalnie przez cały miesiąc.

Mowa tu korzystaniu z przeglądarki przez cały dzień, wliczając w to treści wideo, prezentacje czy rozmowy online wideo. Nie pogracie tu w gry online, ani nie pościągacie tu gier czy ich aktualizacji, ale spokojnie i bez oglądania się na zużycie transferu obejrzycie po kilka filmów czy odcinków seriali tygodniowo w którymś z serwisów streamingowych.



Mamy tu jednak dwa razy większy limit - 100 GB, a więc wystarczy on na dużo więcej lub na dwie osoby, korzystające w danej lokalizacji z internetu mobilnego w routerze WiFi. Zapłacicie za to 20 zł miesięcznie, a jak już będziecie mogli skorzystać w Waszej lokalizacji z internetu stacjonarnego, przyda się ten pakiet na jakieś wyjazdy - bo w odróżnieniu od nielimitowanych pakietów, możecie go zabrać ze sobą i korzystać z niego jak wcześniej w domu.

Internet bez limitu danych w T-Mobile

Internet bez limitu w T-Mobile charakteryzuje się tym, że możecie z niego korzystać w ściśle określonej przy umowie lokalizacji. Podyktowane to jest potrzebą kontrolowania zużycia transferu w sieci. Operator nie może dopuścić do sytuacji, w której klient z takim internetem przemieszcza się do miejsc ze zwiększonym zużyciem transferu i dokłada swoje, do tego z brakiem limitów - internet mobilny nie jest z gumy, spowodowałoby to zmniejszony komfort korzystania z niego przez wszystkich w takiej okolicy.



Niemniej, jeśli już potrzebujecie takiego internetu w swoim domu, teraz możecie go zamówić w pakiecie Internet domowy M w cenie pakietu Internet domowy S, czyli za 60 zł miesięcznie. Różnią się one ograniczeniem prędkości - w miejsce 30 Mb/s możecie korzystać z takiego internetu mobilnego z prędkością do 60 Mb/s, w tej samej cenie przez całą umowę.

Dla osób, które potrzebują z kolei jeszcze większej prędkości, dostępny jest teraz pakiet Internet domowy L z ograniczeniem do 90 Mb/s bez opłat przez 6 miesięcy. Od siódmego miesiąca obowiązuje cena 90 zł miesięcznie, ale uśredniając wydatki przez całą umowę, koszt miesięczny zamknie się w kwocie 67,50 zł. Tak więc wychodzi to taniej niż standardowa cena za pakiet Internet domowy M, a tylko o 7,50 zł miesięcznie drożej niż obecnie w tej promocji - 10 zł taniej za zakup online.

Internet mobilny w T-Mobile - który pakiet wybrać?

Cóż, aktualnie najtańszy pakiet nielimitowanego internetu mobilnego w T-Mobile kosztuje 60 zł miesięcznie, to niezbyt wygórowana cena, ale jeśli sami korzystacie w domu z dostępu do sieci, nie gracie w gry, nie ściągacie ich ani innych dużych plików, warto zastanowić się nad trzy razy tańszym pakietem za 20 zł miesięcznie z limitem 100 GB. To będzie też najlepsza opcja dla osób, które spodziewają się w najbliższych miesiącach podłączenia do internetu stacjonarnego w swoim domu. W przeciwnym wypadku najlepszą opcję teraz będzie pakiet Internet domowy M, a jeśli jesteście w zasięgu 5G, warto dopłacić te 7,50 zł miesięcznie i korzystać z większej prędkości w pakiecie Internet domowy L.