Nielimitowane oferty za 25 zł, to były jeszcze do niedawna sztandarowe propozycje u naszych operatorów w ofertach na kartę. Jednak wszechobecne podwyżki spowodowały, iż pakiety w tej cenie stały się rzadkością. Postanowiłem więc dziś sprawdzić, na ile dziś możemy liczyć wykupując taki pakiet.

Pod uwagę bierzemy tylko oferty z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz pakietem przynajmniej 10 GB transferu danych, z dostępem do 5G w kraju i adekwatnym pakietem internetu w roamingu w UE w cenie - bez zobowiązania, ewentualnie z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Nielimitowane oferty bez zobowiązania w zasięgu Orange za 25 zł

W zasięgu Orange nie ma już takich pakietów, najtańszy w Orange na kartę kosztuje 31 zł miesięcznie, w Orange Flex 30 zł, a w nju mobile 29 zł miesięcznie.

Nielimitowane oferty bez zobowiązania w zasięgu Play za 25 zł

Osoby z najlepszym zasięgiem operatora Play, również nie mają większego wyboru w tej cenie. W ofercie na kartę Play jest wprawdzie pakiet za 25 zł, który zawiera nielimitowane rozmowy i wiadomości (tylko SMS) oraz pakiet 10 GB transferu danych, ale już bez dostępu do 5G.

Z kolei w submarce Virgin Mobile, w ofercie na kartę pełen no limit na rozmowy i wiadomości (tylko SMS) oraz 30 GB transferu danych w kraju (z dostępem do 5G) i pakiet w UE kosztuje 30 zł miesięcznie. Natomiast w pakiecie za 25 zł też brakuje nielimitowanych wiadomości MMS oraz nie ma dostępu do 5G.



Jeśli chodzi o operatorów wirtualnych, można tu wspomnieć o pakiecie Perfekt Match w ofercie na kartę Mobile Vikings za 25 zł miesięcznie. Jest tu pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS z transferem danych 25 GB, ale bez dostępu do 5G i bez rozmingu w UE.

Nielimitowane oferty bez zobowiązania w zasięgu Plus za 25 zł

Najwięcej ofert w tej cenie znajdziecie obecnie w zasięgu sieci 5G Plusa. Sama główna marka nie ma już takiej oferty, najtańsza na kartę w Plusie kosztuje 30 zł, jednak w submarce Plush ostały się dwa takie pakiety. W abonamencie z miesięcznym okresem wypowiedzenia za 25 zł wykupimy dostęp do oferty z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych w kraju oraz 4,79 GB w roamingu UE.



Z kolei w ofercie na kartę Plush, w tej samej cenie będzie to mniejszy transfer w kraju - 10 GB i taki sam w roamingu UE - 4,79 GB.

Co u operatorów wirtualnych? W Premium Mobile dostęp do 5G rozpoczyna się od pakietu za 29,70 zł (w cenie 24,70 zł jest pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS i 30 GB transferu danych, ale bez 5G i roamingu w UE), W Otvarta skorzystacie z abonamentu z miesięcznym okresem wypowiedzenia w cenie 18,99 zł z transferem danych w 5G z limitem 21 GB (w roamingu UE - pakiet wakacyjny), ale bez nielimitowanych wiadomości MMS. Natomiast w Lajt Mobile jest pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz transfer danych 10 GB, ale bez 5G i kosztuje 19,99 zł.

Tak naprawdę, oprócz Plush abonament i na kartę w zasięgu sieci 5G Plusa, tylko jeden operator oferuje nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz największy pakiet transferu danych w kraju i roamingu UE w cenie 25 zł.



Mowa o Phox, który to nie tak dawno debiutował na polskim rynku. W tej cenie dostajemy 20 GB transferu danych w kraju z dostępem do 5G i 4,8 GB w roamingu UE.

Nielimitowane oferty bez zobowiązania w zasięgu T-Mobile za 25 zł

W T-Mobile na kartę mamy pakiet za 25 zł z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych, ale bez dostępu do 5G.



Podobnie w submarce Heyah mamy dwa pakiety z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS - w subskrypcji za 19,99 zł limit transferu danych wynosi 20 GB w kraju i 3,83 w roamingu UE, to chyba najlepsza obecnie oferta w tej cenie na rynku, ale bez dostępu do 5G. Drugi pakiet, to oferta na kartę za 25 zł z limitem 35 GB transferu danych w kraju i 4,79 GB w roamingu UE.

Tak więc, uwzględniając cenę i zawartość wszystkich tych ofert, najlepsza wydaje się oferta operatora wirtualnego Phox. Z kolei jeśli nie zależy Wam na dostępie do 5G, najlepszą i najtańszą opcją będzie subskrypcja Heayah 01 za 19,99 zł miesięcznie - ten sam limit transferu danych, co w Phox.

