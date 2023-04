Operator wirtualny z eSIM, WiFi Calling, VoLTE i HD Voice!

WiFi Calling i VoLTE to technologie, którą znamy już długo - jeśli korzystamy z ofert operatorów infrastrukturalnych. W przypadku operatorów wirtualnych to wciąż rzadkość, nie mówiąc już o eSIM - z wyjątkiem jednego operatora Otvarta.

WiFi Calling i VoLTE w Otvarta

Otvarta, to operator wirtualny korzystający z nadajników Plusa, który to jako pierwszy udostępnił swoim klientom dostęp do sieci 5G oraz eSIM. Brakowało jakże przydatnego WiFi Calling, którego w ogóle pozbawieni byli klienci tego operatora oraz VoLTE, dostępnego tylko dla klientów biznesowych (z minimum 10 kartami SIM na koncie) - do wczoraj.

Wczoraj na swoim profilu FB, Otvarta poinformowała o udostępnieniu WiFi Calling i VoLTE wszystkim swoim klientom. Tym samym to jedyny operator wirtualny w Polsce z tak szerokim wachlarzem usług komórkowych - HD Voice, 5G, eSIM oraz WiFi Calling i VoLTE.

WiFi Calling i VoLTE u pozostałych operatorów wirtualnych

eSIM nie ma żaden z innych operatorów wirtualnych, jeśli zaś chodzi o WiFi Calling i VoLTE, technologie te dostępne są w Lajt Mobile (od 16 marca 2023 roku) i Mobile Vikings (od 23 lutego 2021 roku).

Z samego WiFi Calling skorzystają też klienci a2mobile, ale tylko z poziomu aplikacji mobilnej. Można tu jeszcze wspomnieć o Virgin Mobile, ale to już w zasadzie submarka Play, a w każdej submarce pozostałej trójki Orange, Plus i T-Mobile WiFi Calling i VoLTE też są już aktywne od jakiegoś czasu.

Oferta Otvarta

To dobra okazja, by przybliżyć ofertę Otvarta osobom, które chciałyby skorzystać z usług tego operatora. Mamy tu szeroki wybór pakietów, zarówno w ofercie komórkowej, jak i na internet mobilny.



W ofercie komórkowej do 20 zł, mamy trzy plany. Pierwszy dla osób, które raczej tylko odbierają połączenia (ewentualnie dzwonią po sieci) czy wiadomości SMS oraz w niewielkim stopniu korzystają z dostępu do sieci w smartfonie - kosztuje on 9,99 zł. Za 14,99 zł miesięcznie dochodzą nielimitowane rozmowy i 11 GB transferu danych, a za 18,99 zł również nielimitowane wiadomości SMS oraz 21 GB transferu danych.



Pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 31 GB transferu danych kosztuje 29,99 zł, a za 100 GB w dzień i 200 GB w nocy trzeba zapłacić 49,99 zł miesięcznie. Osoby korzystające z roamingu w UE wg RLAH mają do wyboru jeszcze dwa plany - jednak już wymagające podpisania umowy na 2 lata. Kosztują 24,99 zł i 28,99 zł miesięcznie. Niemniej we wcześniejszych pakietach bez zobowiązania dostępny jest pakiet wakacyjny, wystarczający w wielu przypadkach:

500 minut rozmów w UE, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie

okres trwania - 14 dni

aktywacja w ciągu 24 godzin

cena - 0 zł

można z niego skorzystać 2 razy w roku kalendarzowym

Oferta na internet mobilny to cztery pakiety - z limitem transferu danych na poziomie 10 GB za 19,99 zł miesięcznie, za 44,99 zł: 100 GB w dzień i 200 GB w nocy, za 79,99 zł: 200 GB w dzień i 200 GB w nocy oraz za 99,99 zł: 500 GB (największy pakiet wśród operatorów wirtualnych).



Wszystkie pakiety, w ofercie komórkowej jak i na internet mobilny dostępne są zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych - wybrane z nich w umowie z miesięcznym okresem wypowiedzenia lub po podpisaniu umowy na 24 miesiące.

Urządzenia ze wsparciem technologii WiFi Calling i VoLTE

Oczywiście, aby skorzystać z WiFi Calling czy VoLTE, nie wystarczy wykupić pakiet u operatora wspierającego te technologie, konieczne jest też posiadanie odpowiedniego urządzenia. Na bieżąco aktualizowaną listę urządzeń z opcją włączenia WiFi Calling i VoLTE znajdziecie na stronie wificalling-volte.pl.

