Robisz hotspot (tethering) z telefonu? Oto najlepsze oferty dla Ciebie

Osoby bez dostępu do internetu stacjonarnego w swojej lokalizacji, mają nie lada problem, a już na pewno spore koszty, by zapewnić sobie mobilny dostęp do sieci z akceptowalnymi limitami transferu danych w domu - zwłaszcza rodziny. Inaczej jest w przypadku singli.

Jeśli ktoś mieszka sam i nie pracuje z domu, nie ściąga gigabajtów gier i nie gra w nie online, problem jest mniejszy - w zdecydowanej większości, wystarczy w takim przypadku zwykła oferta komórkowa z dużym limitem transferu danych i funkcja hotspot w smartfonie.

Wiem, że zużycie baterii itd., ale przy takim niewielkiej eksploatacji w ciągu dnia, jej kondycja nie spada aż tak drastycznie. Sam funkcjonowałem w domu tak przez jakieś pół roku, smartfon ten mam do dzisiaj od 3 lat (85% kondycji - strata spowodowana głównie przez gry mobilne) i myślę, że jeszcze rok pochodzi (średnio wymieniamy smartfona co dwa lata)

Co to znaczy duży transfer danych w smartfonie do hotspota? Z osobistego doświadczenia wiem, że na te kilka godzin aktywności w sieci na laptopie dziennie, nawet spędzonych na oglądaniu filmów czy seriali, wystarczy limit 100 GB transferu danych miesięcznie - taki więc ustawiam limit w tym zestawieniu.

Pominę w nim promocje w ofertach na kartę, dodające 100 GB i więcej na rok, przy cyklicznych pakietach - wszystkie aktualne oferty opisałem kilka dni temu w tym wpisie.

Oczywiście oferty te oprócz transferu danych - minimum 100 GB na start, zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne i przynajmniej nielimitowane wiadomości SMS. Wybieramy tu do tego oferty bez zobowiązania - ewentualnie z miesięcznym okresem wypowiedzenia, status singla nie musi trwać wiecznie.

Najtańsze oferty do hotspota z limitem transferu 100 GB w miesiącu

a2mobile

Zaczynając alfabetycznie, w ofercie a2mobile na kartę mamy jeden taki pakiet, który zawiera limit 120 GB transferu danych za 59,90 zł miesięcznie - wychodzi więc 30 zł na usługi komórkowe i 30 zł za dostęp do internetu mobilnego w smartfonie oraz na laptopie w domu.



Klucz Mobile

Nieco taniej taki limit dostępny jest w ofercie Klucz Mobile, również na kartę. Za 49,90 zł dostajemy 100 GB, tańsze rozmowy międzynarodowe i przez pierwszy miesiąc dodatkowe 80 GB.



Lajt Mobile

Kolejne 10 zł zaoszczędzicie (przez pierwsze 3 miesiące) wybierając ofertę Lajt Mobile za 39,99 zł - od 4 miesiąca 49,99 zł. W pakiecie mamy 100 GB transferu danych w dzień, do tego 200 GB w nocy. Oferta na abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia.



Lyca Mobile

W Lyca Mobile na kartę 100 GB transferu danych w ofercie komórkowej kosztuje 49 zł miesięcznie.



Orange Flex

Subskrypcja w Orange Flex kosztuje 80 zł miesięcznie, czyli na razie najdrożej, ale zawiera nielimitowany transfer danych i do internetu mobilnego można zamówić za darmo dodatkową kartę SIM z tym samym numerem do routera - niepotrzebny więc tutaj hotspot (tethering) ze smartfona.



Otvarta

W Otvarta mamy podobną ofertę co w Lajt Mobile, za 49,99 zł dostajemy 100 GB transferu w dzień oraz 200 GB w nocy. To również abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia.



Premium Mobile

W Premium Mobile (abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia) za 54,70 zł możemy aktywować sobie pakiet 110 GB transferu danych w miesiącu.



Jak widać, opcja taka nie jest droga, przynajmniej w porównaniu z abonamentami z dwuletnim zobowiązaniem, gdzie duże limity transferu danych zaczynają się od 65 zł miesięcznie. W ofertach na kartę lub z miesięcznym okresem zobowiązania, takie pakiety wykupicie w cenie od 49 zł do 59,90 zł miesięcznie. Wyjątkiem jest Orange Flex, ale to już inna liga z usługą UNLMTD w cenie, eSIM czy dodatkowymi kartami z tym samym numerem.

