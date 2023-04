Subskrypcja zamiast abonamentu - o co chodzi i jak z niej skorzystać?

Czym jest subskrypcja w ofercie komórkowej?

Na początek jednak krótkie wyjaśnienie - czym tak w ogóle ta subskrypcja jest? Często porównywana jest do oferty na kartę czy oferty na abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia - któremu porównaniu jest najbliżej do prawdy?

Zdecydowanie, to bardziej oferta na kartę niż na abonament. Przede wszystkim z uwagi na to, iż podobnie jak w ofercie na kartę nie podpisujemy żadnej umowy, więc nie ma żadnego okresu zobowiązania - w każdej chwili możemy przestać korzystać z subskrypcji, a kartę SIM odłożyć do szuflady czy przenieść do innego operatora.

Jedyną różnicą pomiędzy ofertą na kartę a subskrypcją jest to, iż aby korzystać z subskrypcji, musimy wykupić jeden z dostępnych pakietów - w ofercie na kartę czynić tego nie musimy.

Jak przenieść numer do Orange Flex, Heyah, Nju Mobile oraz Mobile Vikings w aplikacji mobilnej

Sprawdzamy dziś czy osoby, które będą chciały przenieść swój numer do którejś z dostępnych subskrypcji w Heyah, Nju Mobile, Orange Flex czy Mobile Vikings, będą mogły to zrobić wygodnie z poziomu aplikacji mobilnej, które to możecie pobrać z mobilnych sklepów:

Co ważne, wszystkie te aplikacje umożliwiają założenie konta przy wykorzystaniu adresu e-mail, nie musicie więc od razu - jeszcze przed sprawdzeniem oferty, dzielić się swoim numerem telefonu. Co do samych ofert - wszystkie zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS - różnią się cenami i dostępnym limitem transferu danych.

Heyah 01 - subskrypcja w submarce T-Mobile

W subskrypcji Heyah 01 dostępne są dwa pakiety - za 19,99 zł miesięcznie oraz 29,99 zł z limitem transferu danych na poziomie odpowiednio 20 GB i 40 GB w miesiącu.



Jak przenieść numer do subskrypcji Heyah 01 w aplikacji mobilnej? Niestety - nie jest to możliwe. Sama aplikacja mobilna umożliwia jedynie dodanie do niej numeru, który korzysta już z oferty Heyah czy T-Mobile.



Ewentualnie, możemy zakupić nowy starter, z nową kartą SIM i numerem oraz zarejestrować ją w aplikacji, dopiero później przenieść ją do subskrypcji Heyah 01. Oczywiście, nadal nie w aplikacji, a przez stronę www.





Nju Mobile - subskrypcja w submarce Orange

Subskrypcja w Nju Mobile to jeden pakiet w cenie 29 zł miesięcznie, zawierający na start 20 GB transferu danych. Rośnie on jednak po pół roku stażu do 40 GB - czyli tyle co w Heyah 01 za 29,99 zł. Finalnie transfer ten dobija do 60 GB po dwóch latach stażu.



W odróżnieniu od aplikacji Heyah, w Nju Mobile od razu po zalogowaniu się do niej możemy zapoznać się z dostępnym pakietem subskrypcji oraz zlecić operatorowi przeniesienie do niej naszego numeru od dotychczasowego dostawcy.



Orange Flex - subskrypcja w submarce Orange

Orange Flex ma najbogatszą w dostępne pakiety ofertę subskrypcji. Do wyboru mamy cztery opcje - za 30 zł, 35 zł, 50 zł i 80 zł miesięcznie, zawierające limit transferu danych odpowiednio 30 GB, 45 GB, 80 GB i brak limitów danych czy prędkości.



Po zalogowaniu do aplikacji - podobnie jak w Nju Mobile, możemy zapoznać się z zawartością każdego z pakietu, a po jego wybraniu od razu rozpocząć proces przeniesienia numeru od naszego dotychczasowego operatora.



Mobile Vikings - subskrypcja operatora wirtualnego

Mobile Vikings to jedyny reprezentant operatorów wirtualnych w ofercie subskrypcyjnej. Podobnie jak w Heyah 01 mamy tu dwa pakiety za 35 zł i 45 zł miesięcznie, z limitem transferu na poziomie odpowiednio 60 GB i 80 GB w miesiącu.



Tutaj również bez problemu zapoznamy się z ofertą operatora w aplikacji, jak i od razu będziemy mogli, zarówno zamówić nowy numer, jak i przenieść nasz obecny - co wydaje się najczęstszą opcją przy dzisiejszym nasyceniu rynku kartami SIM.



Jak widać powyżej, niemal wszystkie subskrypcje z opcją przeniesienia numeru, dostępne są z poziomu dedykowanej aplikacji mobilnej. Wyjątkiem jest tutaj Heyah 01 - a szkoda, bo subskrypcja za 19,99 z to obecnie najtańsza na rynku oferta z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz transferem danych 20 GB.

Przy dzisiejszym poziomie przeniesienia aktywności w internecie do smartfonów, brak wygodnej obsługi oferty od początku do końca z poziomu aplikacji mobilnej, może być często decydujące przy wyborze konkretnej oferty i przeniesieniu do niej swojego numeru.

