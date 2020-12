Baner z informacją o tym, że niektóre funkcje nie są dostępne pojawia się zaraz po uruchomieniu komunikatora Messenger lub aplikacji Instagram. Niestety, sam komunikat nie zdradza zbyt wielu szczegółów na temat konkretnych narzędzi, które mają podlegać ograniczeniom. Brakuje też wytłumaczenia, o co dokładnie chodzi. Szukanie odpowiedzi na stronach pomocy technicznej FACEBOOKa też na niewiele się zdaje. Znajdziecie tam wyłącznie podobną informację:

Ta funkcja może nie być dostępna, jeśli znajdujesz się w Europie albo wysyłasz wiadomość do konta z siedzibą w Europie. Wynika to z nowych zasad dotyczących usług komunikacyjnych. Pracujemy nad przywróceniem tej funkcji.

Ograniczenia mają dotyczyć mi.n. naklejek, sond, czy personalizacji odpowiedzi. Te pozwalają np. tworzenie spersonalizowanych GIF-ów, filmów, zdjęć, naklejek i innych elementów, które następnie można wysyłać.

„Niektóre funkcje nie są dostępne”. Co się dzieje z Messengerem i Instagramem?

Ale najważniejszą wiadomością jest to, że ograniczenia nie mają dotknąć prywatnych osób i zwykłych użytkowników komunikatorów Facebooka rozmawiających między sobą. Zmiany wprowadzane przez giganta społecznościowego obejmują przede wszystkim firmy korzystające z API Messengera do korespondencji np. z klientami. To efekt nowych, europejskich regulacji mających na celu m.in. szanowanie zasad i sposobów przesyłania wiadomości w państwach Unii Europejskiej.

FACEBOOK, we wpisie z 4 grudnia 2020 r., który znajdziecie na stronach FACEBOOK for Developers informuje o zmianach, które wchodzą w życie z dniem 16 grudnia 2020 r. i które dotykają firmy i deweloperów korzystających ze wspomnianego API oraz osób, które komunikują się z firmami na całym świecie. Wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Wielkiej Brytanii. Na podanej liście funkcji, które nie będą dostępne dla europejskich użytkowników biznesowych oraz dla biznesów komunikujących się z osobami zamieszkującymi państwa europejskie, nie ma jednak informacji o zablokowaniu dostępu do np. naklejek, sond, czy spersonalizowanych odpowiedzi. Wiadomo natomiast, że bez zmian pozostają najważniejsze narzędzia potrzebne do prowadzenia bezpiecznych i wygodnych rozmów.

Z drugiej jednak strony, przedstawiciele FACEBOOKa przekazali serwisowi The Verge informacje, że firma pracuje nad przywróceniem wszystkich funkcji i ma to nastąpić niebawem (choć nie do końca wiem, czy rzeczywiście tak się stanie).