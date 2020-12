Wymóg logowania się kontem Facebooka by skorzystać z gogli Oculus jest poroniony. Nareszcie politycy to zauważyli

Oculus Quest 2 wymaga konta na Facebooku i to najwyraźniej o krok za daleko

Jeżeli śledzicie rynek domowych, przystępnych cenowo, gogli VR to prawdopodobnie doskonale wiecie że znaleźć tam można Oculus Quest (+ inne produkty firmy) i… całą resztę konkurencji. To produkt charakteryzujący się najlepszym stosunkiem jakości do ceny, a jeżeli weźmiemy pod uwagę że Quest nie potrzebuje dodatkowo żadnego dodatkowego zapasu mocy by uruchamiać wszystkie ulubione gry VR — jest samowystarczalny — to naprawdę trudno tutaj o lepszy wybór. Ale jak to bywa w przypadku ogromnych korporacji, ich działania są… dyskusyjne.

Oculus Quest 2 wymaga od użytkowników zalogowania się. I pewnie, nie ma w tym nic złego — mamy taki świat, że wszyscy mają swoje konta gdzie gromadzą dane na temat użytkowników. Nowe gogle jednak nie wymagają już konta Oculusa — jak miało to miejsce przed laty. Teraz niezbędne jest posiadanie konta na Facebooku, bo bez niego — ani rusz. I wbrew wyobrażeniom większości: tak, nie brakuje w tym świecie ludzi chcących korzystać ze współczesnych urządzeń i usług, którzy nie posiadają konto w największym portalu społecznościowym. Co więcej — od 11 października tego roku nie ma już nawet możliwości stworzenia konta, które przez wiele lat było przepustką do świata oculusowej rozszerzonej rzeczywistości — a dotychczasowe konta podziałają do stycznia 2023 roku. Na szczęście nie jestem jedynym, dla którego coś tu nie gra.

Łączenie w ten sposób produktów VR i sieci społecznościowej grupy może stanowić nadużycie pozycji przez Facebooka

— twierdzi Andreas Mundt stojący na czele FCO. Zauważył też, że Facebook jest dominującym graczem jeżeli chodzi o serwisy społecznościowe w Niemczech, i Federal Cartel Office przyjrzy się jak to wpływa na rynek i tamtejszą konkurencję.