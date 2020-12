Federalna Komisja Handlu pozywa Facebooka za przejęcie WhatsAppa i Instagrama

O tym że Facebook jest jedną z potęg współczesnego świata technologii wiedzą… prawdopodobnie wszyscy. Ilość danych które firma gromadzi na temat swoich użytkowników jest porażająca. Facebook, Instagram i WhatsApp to jedne z najpopularniejszych platform społecznościowych i komunikatorów. Przejęcia tych platform przez (wtedy już) społecznościowego giganta było dla wielu sporym zaskoczeniem. Patrząc na to jak ciągnie się umożliwienie Google przejęcie FitBita można się dziwić, że w przypadku tych platform wszystko poszło tak szybko i gładko. Ale po kilku latach tematem zainteresowała się Federalna Komisja Handlu, która wczoraj złożyła do sądu pozew przeciwko gigantowi. Powód? „Bezprawne utrzymywanie swojego monopolu na osobiste media społecznościowe przez antykonkurencyjne zachowania”.